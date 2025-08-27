Un cuadro robado por los nazis es hallado en una casa en Argentina

El cuadro, que era buscado desde hacía 80 años, aparecía en una de las fotografías de un anuncio inmobiliario de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y estaba colgado en la sala del lugar que fue propiedad de Friedrich Kadgien, un oficial de la SS y asesor financiero del criminal de guerra Hermann Göring.

Kadgien fue uno de los oficiales nazis que huyó a Argentina al terminar la Segunda Guerra Mundial.

La obra de Ghislandi, “Retrato de una dama”, figura en una base de datos de arte perdido en tiempos de guerra y fue identificada por el diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) a través de una de las fotografías tomadas en la casa que fue puesta en venta por Patricia Kadgien, hija del paramilitar nazi conocido como “El mago de las finanzas”.

Una vez que fue publicado el artículo de AD, las fotografías de la propiedad fueron retiradas del sitio web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos, mientras que el fiscal federal Carlos Martínez ordenó un allanamiento de la casa, pero ya no se encontró el cuadro.

El cuadro fue pintado en el siglo 18. (Foto: Wikimedia Commons)

“No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32”, dijo el fiscal en una conferencia de prensa.

Una fuente vinculada al caso dijo a la AFP que “tristemente los procedimientos que se realizaron ayer fueron con resultado negativo, por ahora sigue la investigación en curso".

Los herederos de Goudstikker aseguran que buscan recuperar el cuadro. “Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro, Jacques Goudstikker, comenzó a finales de los años 90 y no la he abandonado hasta el día de hoy”, dijo Marei von Saher, nuera del coleccionista, al diario AD.

Con información de AFP