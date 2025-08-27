Publicidad

Un cuadro robado por los nazis es hallado en una casa en Argentina

La pintura ‘Retrato de una dama’, hecha por Giuseppe Ghislandi, fue hallada en una propiedad en venta en Mar de Plata.
mié 27 agosto 2025 03:52 PM
hallan cuadro robado por los nazis en casa en venta en argentina
"Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, fue hallada en las fotos de una casa en venta en Mar del Plata, Argentina.

Una antigua pintura del artista italiano Giuseppe Ghislandi que fue robada por los nazis a Jacques Goudstikker, un comerciante judío de Ámsterdam, fue hallada en una casa en venta en Argentina.

El cuadro, que era buscado desde hacía 80 años, aparecía en una de las fotografías de un anuncio inmobiliario de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y estaba colgado en la sala del lugar que fue propiedad de Friedrich Kadgien, un oficial de la SS y asesor financiero del criminal de guerra Hermann Göring.

Kadgien fue uno de los oficiales nazis que huyó a Argentina al terminar la Segunda Guerra Mundial.

La obra de Ghislandi, “Retrato de una dama”, figura en una base de datos de arte perdido en tiempos de guerra y fue identificada por el diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) a través de una de las fotografías tomadas en la casa que fue puesta en venta por Patricia Kadgien, hija del paramilitar nazi conocido como “El mago de las finanzas”.

Una vez que fue publicado el artículo de AD, las fotografías de la propiedad fueron retiradas del sitio web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos, mientras que el fiscal federal Carlos Martínez ordenó un allanamiento de la casa, pero ya no se encontró el cuadro.

El cuadro fue pintado en el siglo 18.

“No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32”, dijo el fiscal en una conferencia de prensa.

Una fuente vinculada al caso dijo a la AFP que “tristemente los procedimientos que se realizaron ayer fueron con resultado negativo, por ahora sigue la investigación en curso".

Los herederos de Goudstikker aseguran que buscan recuperar el cuadro. “Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro, Jacques Goudstikker, comenzó a finales de los años 90 y no la he abandonado hasta el día de hoy”, dijo Marei von Saher, nuera del coleccionista, al diario AD.

Con información de AFP

