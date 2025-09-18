¿Cuándo terminarán la Sagrada Familia? Todo indica que en muy poco tiempo

El presidente del proyecto, Esteve Camps, dijo que había aprendido a ser prudente después de que la pandemia de covid provocó un desplome de los ingresos por visitantes de uno de los mayores atractivos turísticos de Europa y retrasó la finalización del proyecto más allá del objetivo fijado para 2026.

Gaudí trabajó en la basílica desde 1883 hasta su muerte en 1926. El año que viene, al cumplirse un siglo de su muerte, los responsables del proyecto esperan haber terminado los aspectos exteriores de su torre principal, de 172.5 metros, dedicada a Jesucristo, lo que la convertirá en el edificio más alto de Barcelona.

Una vez terminada, la Sagrada Familia tendrá tres fachadas y 18 torres.

El papa León ha sido invitado a presidir una misa conmemorativa y la ceremonia de inauguración de la torre el próximo mes de junio. Se espera una respuesta del Vaticano a finales de este mes, según Camps.

ASÍ SE VE LA SAGRADA FAMILIA POR DENTRO:

La torre principal de la Sagrada Familia medirá 172.5 metros de alto y es dedicada a Jesucristo. (Foto: David Ramos/Getty Images)

El actual arquitecto jefe del proyecto, Jordi Fauli, dijo a Reuters que la torre ya superaba los 155 metros y que ya se ha construido la mitad inferior de una enorme cruz que la coronará.

Las autoridades locales aún no han aprobado los planes de los arquitectos para construir una gran escalinata en el exterior de la puerta principal de la Sagrada Familia, lo que probablemente implicaría la demolición de al menos un edificio de viviendas y ha provocado protestas de los vecinos.

Camps confía en que se apruebe la escalera, aunque admite que la cuestión requerirá negociaciones con las autoridades y podría acabar en los tribunales si persiste la oposición vecinal.

El emblemático edificio se encuentra también, como gran parte de Barcelona, en un punto de saturación turística. El año pasado, el número de visitantes a la basílica batió un nuevo récord, alcanzando los 4.9 millones de personas. Las autoridades dicen que, incluso cuando esté terminada, su capacidad máxima no podrá variar.

