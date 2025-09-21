‘Flow as Form’, la colección de Rockwell que convierte el agua en paisajes textiles

A través de líneas curvas, pinceladas suaves y composiciones gráficas que evocan un ritmo orgánico, Rockwell captura la esencia del movimiento, que se traduce en piezas que transforman los espacios con armonía, dinamismo y sofisticación.

Cada diseño refleja un diálogo entre naturaleza y diseño: la espontaneidad evoca todas las formas que el agua puede adoptar, desde la calma hasta la turbulencia. Por su parte, la paleta, compuesta por tonos minerales y acentos metálicos, aporta profundidad visual y elegancia.

La colección no solo es atractiva a la mirada, cada pieza es una muestra de excelencia artesanal, elaborada completamente a mano con técnicas tradicionales que emplean lana tibetana y seda de bambú. “A lo largo de nuestra colaboración creativa con The Rug Company, hemos explorado nuestra obsesión por los contrastes de la naturaleza”, comparte Rockwell.

“Entendemos los patrones como paisajes textiles, y crearlos con su artesanía e intrincados detalles es un placer”. Con Flow as Form, The Rug Company reafirma su compromiso con la excelencia artesanal y el diseño contemporáneo, colaborando con algunos de los nombres más influyentes del mundo creativo para crear piezas atemporales que trascienden tendencias y estilos.

Fundada en Londres en 1997, The Rug Company ha transformado la industria del tapete contemporáneo al combinar oficio ancestral, materiales de calidad y una visión estética única.

Esta colección es prueba de que, cuando el movimiento se vuelve forma, el diseño adquiere un poder transformador.