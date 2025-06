Hablemos del melanoma: tips para protegerse, signos de alerta…

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en las células productoras de pigmento llamadas melanocitos. Es una forma agresiva de cáncer, pero si se detecta temprano, tiene altas tasas de curación, explica la dermatóloga Paola Castañeda. Por esta razón, la prevención y autoexploración deben comenzar desde la infancia y continuar a lo largo de toda la vida.

L&S:

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar melanoma?

Paola Castañeda (PC): Exposición excesiva al sol, especialmente quemaduras solares en la infancia y adolescentes. Personas con piel clara, ojos claros y cabello rubio o rojo tienen mayor riesgo. Historial de antecedentes familiares: Si en la familia hay casos de melanoma, el riesgo aumenta.

Si tienes muchos lunares y presentas lunares displasicos eso aumenta la probabilidad, así como personas con un sistema inmunológico debilitado tienen mayor susceptibilidad.

También otro factor de riesgo es la exposición a radiaciones o agentes cancerígenos: Como radiaciones ultravioleta artificial (cabinas de bronceado). Las cabinas de bronceado pueden aumentar hasta un 70% de probabilidad de melanoma.

De hecho, en los recientes años los casos de cáncer de piel en nuestro país se han disparado hasta en un 250%, cifra cinco veces mayor al promedio mundial. Sin embargo, aunque el 99% de los melanomas se pueden curar si se detectan a tiempo, la fata de información continúa siendo un obstáculo.

Por ejemplo, La Roche-Posay presentó “La rutina que salva vidas”, una campaña para generar conciencia en México y Latinoamérica sobre el melanoma y así cerrar esa brecha crítica de conocimiento a través de la educación.

L&S: Errores más comunes que cometen las personas al exponerse al sol

PC: Pensar que cuando está nublado o en la nieve no se requiere fotoprotección solar. No aplicar la cantidad correcta de fotoprotector solar, no re-aplicar el fotoprotector solar sobre todo cuando estamos nadando, sudando o realizando alguna actividad física.

Si hay mucha exposición solar podemos usar otros medios como la fotoprotección física (ropa con fotoprotección).

L&S: ¿Cuáles son las principales señales de que un lunar puede ser peligroso?

PC: El melanoma suele aparecer como una lesión o cambio en un lunar existente, o como una nueva mancha en la piel que presenta características sospechosas, como un crecimiento rápido, bordes irregulares, diferentes colores o un diámetro mayor a 6 mm.

De hecho, el melanoma puede aparecer en cualquier zona incluso en mucosas como la boca, genitales, en los ojos o en las uñas. Es importante revisar la piel cabelluda.

L&S: ¿Nos puedes compartir algunos tips generales para prevenir el melanoma?

PC: Usar protector solar dermatológico todos los días: Aplica un protector de amplio espectro con SPF 30 o más, incluso en días nublados.

Evita la exposición solar entre las 10 a.m. y las 4 p.m., cuando los rayos UV son más fuertes y apóyate de extra fotoprotección como el uso de sombreros de ala ancha, gafas de sol y prendas que cubran la piel.

Revisa tu piel regularmente con el dermatólogo (es el especialista experto en la piel). También, examina tus lunares y marcas, y si notas cambios en tamaño, forma, color o aparecen nuevas lesiones, consulta a un experto. Las autoexploraciones frecuentes son necesarias.