Siempre joven: Tratamientos cosméticos y estéticos para cada etapa de la vida

Los avances de la medicina cosmética y estética ponen a nuestra disposición una gran cantidad de tratamientos y procedimientos que nos ayudan a mejorar nuestra apariencia, pero algo que hay que tener en cuenta es que estos son mucho más efectivos si los vemos como un medio de prevención más que como uno de corrección.

Con esto en mente, acudimos al doctor José Romeo Castillo, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva y fundador de la clínica LAGOM, para investigar sobre los distintos procedimientos que se recomiendan a lo largo de la vida.

Lo más recomendable es ir paso a paso y todo debe iniciar con una valoración que permita identificar las necesidades de cada paciente. José Romeo Castillo, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva

Tratamientos del cuidado de la piel por edad

La primera aclaración del doctor Castillo es que en todos los casos, el objetivo no es quitarse edad, sino verse lo mejor posible en la etapa de vida que cualquier persona se encuentra. La segunda, tiene que ver con la importancia de un diagnóstico experto antes de realizar cualquier tipo de tratamiento o procedimiento.

“Lo más recomendable es ir paso a paso y todo debe iniciar con una valoración que permita identificar las necesidades de cada paciente. No todos necesitamos todo y si no hay una guía, probablemente la experiencia no será grata y tampoco lo serán los resultados”, señala.