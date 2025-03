El arte de la meditación: sus beneficios según la ciencia y cómo iniciar

¿Cómo aprender a meditar por primera vez? Una experta comparte estos consejos

Hay infinidad de maneras de comenzar a meditar, pero puede comenzarse con tres minutos al día. Sí, en verdad, tres minutos pueden ayudar a hacer una diferencia en tu día a día.

Ornella Firenza , mentora somática, kundalini yoga y gong, explica que en los últimos años se ha formado una “burbuja” alrededor del yoga y la meditación, sin embargo basta iniciar con tres minutos de ejercicios de respiración, “hay que romper con la idea de que si no dura cierto tiempo, entonces no va a funcionar. En realidad, la constancia es tu mejor aliada y darte el permiso de explorar, que no tiene que ser perfecto”.

El Kundalini Yoga también es conocido como el yoga de la conciencia, pues busca despertar la energía ubicada en la base de la columna, que se considera vital para el bienestar integral. Como otros tipos de yoga, utiliza asanas -o posturas-, pero se guía mucho por la respiración y mezcla mantras y mudras -la postura de las manos para dirigir la energía-.

“Una de las cosas más lindas que tiene la práctica del yoga y la meditación es la capacidad de enseñarnos a observar la mente, hacer que la mente llegue a un estado neutral en donde no estás ni en negativo ni positivo, sino observas ambas y desde ese lugar puedes decidir. Esa cualidad me parece muy valiosa en un mundo donde tenemos tantos estímulos”, dice la experta.

Es un regalo que te das porque observas de una forma distinta y te conectas con tu intuición, la sabiduría de tu cuerpo. Ornella Firenza, mentora somática, kundalini yoga y gong

Ornella, quien ofrece tanto clases personalizadas, como talleres y retiros, explica que pensar en “dejar la mente completamente en blanco” es muy complicado, sobre todo en el mundo en el que vivimos y que, al contrario, no buscar ese objetivo puede ser una motivación “a querer observar tu mente, qué es lo que está sucediendo, darte el espacio de conocer y observar con curiosidad lo que tu misma mente te quiere decir y aprender a cómo dialogar contigo mismo”.

En sus palabras: bajarle dos rayitas a la autoexigencia y aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y tener un espacio de auto observación.

Para empezar a meditar, lo primero que debes hacer es cambiar la perspectiva un poquito: no es que vayas a “abandonar” todo lo de tu día a día por un periodo largo, sino que te vas a regalar tres minutos (sí, solo tres en un inicio) para ti.

Así que para la música, aparta la computadora, pon un cronómetro y cierra tus ojos para comenzar a respirar profunda y lentamente para regalarte un momento personal porque ¿qué son tres minutos?