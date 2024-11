Por qué las personas inteligentes disfrutan los reality shows: te contamos

Responde con honestidad: ¿cuál es tu mayor “gusto culposo” en la televisión? Puede ser desde ver programas con pésima producción y actuaciones horribles hasta reality shows como La Casa de los Famosos o Keeping up with the Kardashians; si es así, no te preocupes, respira hondo, la psicología podría tener la respuesta: un importante grado de inteligencia.