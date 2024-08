El arte de los aromas: la increíble labor de los perfumistas

Por eso el trabajo de las y los perfumistas es química, botánica, creatividad, disciplina y, por supuesto, arte.

¿Cómo se hacen los perfumes? La feroz competencia de los expertos

La respuesta no es fácil, involucra a muchísimas personas (desde quienes cuidan los campos y cosechan las flores, hasta las científicas que desarrollan las fragancias en fábricas como Firmenich, la más importante del mundo en la obtención de esencias), pero el lanzamiento de un nuevo perfume siempre incluye el trabajo clave de un perfumista.

No importa si es un producto de la industria de lujo o si es para un mercado masivo, el proceso creativo de un perfumista es exactamente el mismo: inspirarse en momentos del día, de la vida, sentimientos, en lugares o situaciones; reflexionar en qué esencias pueden evocar mejor esa idea; y comenzar a experimentar en el laboratorio.

Dicho así parece sencillo, pero es una labor que puede llevar años, según explican a Life and Style los perfumistas Loic Bisceglie y Christel Bergoin, quienes crearon las nuevas fine fragrance de AXE, en una entrevista exclusiva desde Villa Botanica.

Crear una fórmula es buscar en tu mente, no está en tu nariz, puedes enfermarte y tu nariz está bloqueada y aun así sabes exactamente lo que vas a oler y puedes trabajar porque todos los aromas se conservan en tu mente. Christel Bergoin, experta perfumista

Pero lograr desarrollar una fragancia es difícil por lo competido del mercado.

“Es un juego en el que siempre debes ganar”, dice Bisceglie creador de AXE Aqua Citrus. “Sí, porque hay mucha competencia y debes convencer al cliente y al equipo interno de que tú tienes la mejor fragancia”, completa Bergoin.

De hecho, explica Loic Bisceglie, por cada fragancia que existe en el mercado, hay muchas otras ideas que no vieron la luz. Pues en esta competencia que menciona, hay muchos perfumistas que crean y comparten sus ideas y cada empresa hace un “corte” en el que pocas ideas se seleccionan para, finalmente, elegir una sola.

“Lo primero que tienes que hacer es pasar ese corte y, muchas veces, el cliente te añade otras referencias y en ocasiones te hace cambiar la idea por completo, cuando es así tienes que comenzar desde cero”, detalla el perfumista francés y agrega que esto sucede, sobre todo, en grandes empresas donde la competencia es normal e, incluso, ayuda a mantener los estándares de calidad de las compañías.

AXE lanzó una nueva línea de Fine Fragrance que acercan lo más fino de la perfumería a todas las personas. (Fotos: Cortesía)

Cómo se cuidan los perfumistas para crear nuevas fragancias

Así como los cantantes cuidan su voz, los perfumistas cuidan su nariz, pero (¡sorpresivamente!) eso no es lo más importante.

Christel Bergoin, la creadora de AXE Black Vanilla y perfumista reconocida a nivel internacional, explica que conservar el olfato es un entrenamiento de todos los días.

“Yo no fumo -aunque algunos perfumistas sí lo hacen y no es un problema-, pero lo que sí hacemos todos los días es oler, porque es parte del trabajo y entrenamos para eso. Crear una fórmula es buscar en tu mente, no está en tu nariz, puedes enfermarte y tu nariz está bloqueada por algunos días o hasta una semana, pero aun así sabes exactamente lo que vas a oler y puedes trabajar porque todos los aromas se conservan en tu mente”, explica la experta.

Eso sí, ambos coinciden en que el ejercicio es una parte primordial de sus rutinas. Bergoin, por ejemplo, suele trotar y correr todos los días; mientras que a Bisceglie le gusta nadar varias veces por semana.