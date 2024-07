Accesorios imprescindibles para el verano 2024

No es de sorprender, pues, que hayan sido adoptados por celebrities e influencers hasta elevarlos a un status de must. Y es que no simplemente complementan visualmente un look, sino que también han servido para definir su propia identidad.

Los accesorios llegaron para quedarse, por eso en esta guía compartimos todas las opciones disponibles para encontrar el más adecuado para cada personalidad.

Es un hecho: las gorras y sombreros son un

must

¿Qué hay más effortless y fácil de incorporar que una gorra? En todos las semanas de la moda las hemos visto en outfits de todo tipo: alternativos, casuales, deportivos y elegantes.

Marcas como Aimé Leon Dore y KidSuper Studios las colocaron de nuevo en el foco del mundo fashion hace algunos años con ediciones limitadas de modelos mainstream, como las de los New York Yankees y los Mets. Su éxito radicó en su reinterpretación y estilización como un accesorio clave para desestructurar una camisa, un polo e incluso un saco, permitiendo mantener un toque casual con prendas formales.

Pero las gorras no son los únicos extras en escena. A ellas se suman otros como los famosos bucket hats, que ya llevan un tiempo en tendencia y son vestidos constantemente por celebridades como Justin Bieber, hasta los gorros deportivos de tipo pescador y los sombreros cowboy, que aunque pueden parecer demasiado, los hemos visto lucir en lugares como Oaxaca o San Miguel de Allende.

Estos accesorios no solo son cool, también son muy funcionales: protegen del sol y de la lluvia, pero además son salvadores cuando no hay tiempo (o ganas) de arreglar el cabello.

Lo mejor es que hay una amplia variedad de sombreros y gorros disponibles: nuevos, vintage, ediciones especiales, económicos, de equipos deportivos o bandas y de las marcas más reconocidas. Son la manera perfecta de expresar un poco más de cada persona y sus gustos a través de un elemento simple y muy fácil de adquirir.

. (Foto: Instagram Aimé Leon Dore)

El renacimiento de las mascadas

Es momento de ir a revisar los cajones de todas las mamás y abuelas porque las mascadas han vuelto desafiando las convenciones y añadiendo un toque único a los outfits cotidianos. Aunque ya las habíamos visto en desfiles de alta costura y en personajes estilizados como Pedro Pascal o Drake, la tendencia no estaba tan establecida dentro del prêt-à-porter.

Este año, las pasarelas de verano masculinas de Sacai, Amiri, Armani y Hermès, entre otros, nos han mostrado cómo incorporarlas en nuestro día a día.

Las mascadas cortas son ideales para adornar el cuello, dando un toque de color y diseño extra a prendas superiores simples. Se pueden ajustar al cuello o utilizar sobre suéters y playeras, no importa si la intención es business o sport: se van a ver bien siempre.

Las más largas se han visto agregando capas de color y textura entre camisas, sacos y chaquetas abiertas. Incluso si son de seda pueden combinarse perfectamente con prendas deportivas o telas simples, agregando un toque de sofisticación.

A pesar de que puedan parecer un poco edgy, son extremadamente versátiles y en las pasarelas vimos cómo pueden integrarse con poco esfuerzo en atuendos diarios.