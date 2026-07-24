¿Por qué se celebra el Día del Tequila?

El 24 de julio de 2006, la UNESCO declaró el Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por esta razón y desde esa fecha se reconoce este día para el destilado mexicano que ha conquistado la coctelería internacional.

Sus orígenes se remontan al siglo XVI (alrededor de 1538) y se llama así por el nombre de la región donde surgió: en Tequila, Jalisco. Un dato curioso es que de las 159 especies de agave que existen en México, este destilado solo se puede producir a partir de la especie Tequilana weber o agave azul.

Aunque actualmente en el proceso de elaboración es posible disfrutar de tequila con un destilado 100% de agave, la bebida original es elaborada con un licor que tenga al menos un 51% de jugo de agave puro, ya que en caso de contener un porcentaje menor resultaría mezcal, aguardiente, sotol u otra bebida.

Ahora sí, ya que sabes un poco de la historia de este famoso destilado, el bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ) comparte a Life and Style algunas recetas de drinks con tequila que puedes preparar en casa y celebrar a lo grande.