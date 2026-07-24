Una de las bebidas más representativas de México tiene una fecha especial en el calendario. Cada 24 de julio se celebra el Día del Tequila, una ocasión perfecta para brindar con uno de los destilados más icónicos de nuestro país y que destaca gracias a su versatilidad en la coctelería. Para que festejes la ocasión, te compartimos cinco recetas que puedes preparar en casa.
Feliz Día del Tequila: 5 drinks fáciles de preparar para celebrar con este destilado mexicano
¿Por qué se celebra el Día del Tequila?
El 24 de julio de 2006, la UNESCO declaró el Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por esta razón y desde esa fecha se reconoce este día para el destilado mexicano que ha conquistado la coctelería internacional.
Sus orígenes se remontan al siglo XVI (alrededor de 1538) y se llama así por el nombre de la región donde surgió: en Tequila, Jalisco. Un dato curioso es que de las 159 especies de agave que existen en México, este destilado solo se puede producir a partir de la especie Tequilana weber o agave azul.
Aunque actualmente en el proceso de elaboración es posible disfrutar de tequila con un destilado 100% de agave, la bebida original es elaborada con un licor que tenga al menos un 51% de jugo de agave puro, ya que en caso de contener un porcentaje menor resultaría mezcal, aguardiente, sotol u otra bebida.
Ahora sí, ya que sabes un poco de la historia de este famoso destilado, el bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ) comparte a Life and Style algunas recetas de drinks con tequila que puedes preparar en casa y celebrar a lo grande.
5 cócteles con tequila para preparar en casa
Margarita Negra Ahumada
Ingredientes:
• 60 ml tequila cristalino
• 30 ml licor de naranja
• 25 ml limón
• 15 ml agave
• carbón activado
• sal negra
Preparación:
1. Escarchar copa
2. Agitar con hielo 15 s
3. Colar
4. Decorar con limón
Pro tip: el carbón activado crea un efecto visual impactante.
Mango Chili Sunset
Ingredientes:
• 60 ml tequila reposado
• 50 ml puré mango
• 20 ml limón
• 15 ml agave
• 2 gotas salsa picante
• Tajín
Preparación:
1. Escarchar
2. Agitar
3. Servir sobre hielo
4. Decorar con mango
Pro tip: añade chamoy por dentro del vaso.
Paloma Rosa Tropical
Ingredientes:
• 60 ml tequila blanco
• 60 ml toronja
• 20 ml limón
• 20 ml jarabe jamaica
• agua mineral
Preparación:
1. Vaso con hielo
2. Agregar ingredientes
3. Completar con agua mineral
4. Decorar
Pro tip: crea un degradado rosa.
Piña Dorada Sparkling
Ingredientes:
• 50 ml tequila añejo
• 40 ml piña
• 20 ml limón
• 15 ml vainilla
• agua mineral
Preparación:
1. Agitar
2. Servir
3. Completar
4. Decorar con piña flameada
Pro tip: carameliza la piña.
Cucumber Gold Smash
Ingredientes:
• 60 ml tequila blanco
• pepino
• limón
• agave
• hierbabuena
• agua mineral
Preparación:
1. Machacar
2. Agitar
3. Colar
4. Completar
Pro tip: golpea el romero antes de decorar.