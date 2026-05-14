Mojitos, daiquiris y más: 6 cócteles con ron blanco fáciles de preparar en casa y refrescantes

No nos dejarás mentir: los cambios de clima repentinos en la CDMX exigen que los enfrentemos de la mejor manera y una gran opción de hacerlo es con bebidas refrescantes como los que incluyen ron blanco. ¿La razón? Es uno de los principales protagonistas de la coctelería gracias a su versatilidad.
Mojitos, daiquiris y más: 6 cócteles con ron blanco refrescantes y fáciles de preparar
Para hacer frente a la temporada y conocer recetas fáciles y frescas para preparar en casa o desde cualquier lugar con este ingrediente estrella, en Life and Style consultamos al experto en el tema, el bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ).
Te compartimos seis opciones para todos los gustos, desde clásicos como el mojito y la cuba libre, para quienes prefieren los sabores intensos, hasta versiones más tropicales y frutales. Así que si quieres experimentar sin complicarte mucho, toma nota.
Cocteles fáciles con ron blanco
Mojito clásico
Ingredientes:
• 60 ml ron blanco
• 25 ml jugo de limón
• 2 cucharaditas de azúcar
• 8 hojas de hierbabuena
• Agua mineral
• Hielo
Preparación:
1. Machaca suavemente la hierbabuena con azúcar y limón.
2. Agrega hielo y ron blanco.
3. Completa con agua mineral.
4. Mezcla ligeramente.
Pro tip: No destruyas la hierbabuena; solo presiónala para evitar sabores amargos.
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Daiquiri Tradicional
Ingredientes:
• 60 ml ron blanco
• 30 ml jugo de limón fresco
• 20 ml jarabe natural
• Hielo
Preparación:
1. Agrega todos los ingredientes en shaker.
2. Agita intensamente.
3. Sirve colado en copa fría.
Pro tip: Mientras más frío salga el daiquiri, más elegante y balanceado se percibe.
Piña colada
Ingredientes:
• 60 ml ron blanco
• 90 ml jugo de piña
• 45 ml crema de coco
• Hielo
Preparación:
1. Licúa todos los ingredientes.
2. Sirve en vaso grande.
3. Decora con piña.
Pro tip: Usa jugo de piña natural para un sabor mucho más tropical y fresco.
Cuba libre
Ingredientes:
• 60 ml ron blanco
• Refresco de cola
• 15 ml jugo de limón
• Hielo
Preparación:
1. Llena un vaso con hielo.
2. Agrega ron y limón.
3. Completa con cola.
4. Mezcla suavemente.
Pro tip: El limón fresco hace toda la diferencia entre una cuba libre promedio y uno memorable.
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Blue Lagoon con ron
Ingredientes:
• 50 ml ron blanco
• 20 ml curaçao azul
• 100 ml limonada
• Hielo
Preparación:
1. Sirve hielo en vaso alto.
2. Agrega ron y curaçao.
3. Completa con limonada.
4. Mezcla ligeramente.
Pro tip: La limonada casera ayuda a mantener el color azul más brillante y atractivo.
Strawberry Mojito
Ingredientes:
• 60 ml ron blanco
• 4 fresas
• 25 ml limón
• 20 ml jarabe natural
• Hierbabuena
• Agua mineral
• Hielo
Preparación:
1. Machaca fresas, limón y jarabe.
2. Agrega hierbabuena y hielo.
3. Incorpora ron.
4. Completa con agua mineral.
Pro tip: Las fresas maduras dan color natural y reducen la necesidad de azúcar extra.
Ahora sí, ¡a disfrutar!