Mojitos, daiquiris y más: 6 cócteles con ron blanco fáciles de preparar en casa y refrescantes

Para hacer frente a la temporada y conocer recetas fáciles y frescas para preparar en casa o desde cualquier lugar con este ingrediente estrella, en Life and Style consultamos al experto en el tema, el bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ).

Te compartimos seis opciones para todos los gustos, desde clásicos como el mojito y la cuba libre, para quienes prefieren los sabores intensos, hasta versiones más tropicales y frutales. Así que si quieres experimentar sin complicarte mucho, toma nota.

Cocteles fáciles con ron blanco

Mojito clásico

Ingredientes:

• 60 ml ron blanco

• 25 ml jugo de limón

• 2 cucharaditas de azúcar

• 8 hojas de hierbabuena

• Agua mineral

• Hielo

Preparación:

1. Machaca suavemente la hierbabuena con azúcar y limón.

2. Agrega hielo y ron blanco.

3. Completa con agua mineral.

4. Mezcla ligeramente.

Pro tip: No destruyas la hierbabuena; solo presiónala para evitar sabores amargos.

Daiquiri Tradicional

Ingredientes:

• 60 ml ron blanco

• 30 ml jugo de limón fresco

• 20 ml jarabe natural

• Hielo

Preparación:

1. Agrega todos los ingredientes en shaker.

2. Agita intensamente.

3. Sirve colado en copa fría.

Pro tip: Mientras más frío salga el daiquiri, más elegante y balanceado se percibe.