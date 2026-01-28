Ser un buen anfitrión no es solo invitar a casa, sino de crear una experiencia para que tus invitados pasen un agradable momento. Entre las cosas que más destacan y garantizan sorpresa en tus invitados se encuentran una buena playlist, alimentos ricos o bocadillos y por supuesto la propuesta de bebidas.
Sé el mejor anfitrión: 3 cócteles para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión
Ya sea para una celebración de cumpleaños, una reunión de fin de semana o simplemente una cena con tus amigos o familia, estos cócteles recomendados por expertos en mixología, especialmente por el equipo de Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort, son ideales para elevar cualquier encuentro y convertirte en el anfitrión que todos recuerdan.
Cócteles fáciles y ricos perfectos para quedar bien
LUCERO DEL ALBA
Ingredientes:
- 1 onza de Mezcal Unión
- 1 onza de Aperol
- 1 ½ onza de jarabe de maracuyá
- ½ onza de jugo de limón fresco
- 1 esfera de hielo grande
- Para decorar: flores comestibles, rama de menta e higo.
Preparación:
En un vaso mezclador agrega el mezcal, Aperol, jarabe de maracuyá, el jugo de limón y agita suavemente durante 15 segundos para que los sabores se integren bien.
Para finalizar, sirve la mezcla sobre una esfera de hielo en un vaso rocks y decora con flores comestibles, una ramita de menta y una rodaja de higo.
SUSURRO DE MAREA
Ingredientes:
- 1 onza de tequila
- 1 onza de ron de coco
- 1 onza de jugo de toronja fresco
- 1 onza de jarabe de coco
- 4 gotas de bitter de jamaica
- Flores comestibles
Preparación:
En un vaso mezclador agrega todos los ingredientes y agita a intensidad alta, el momento de parar es cuando notes una ligera espuma en la preparación.
Cuela la preparación en una copa de coctel -previamente enfriada- y termina con unas gotas de bitter de jamaica, para decorar, agrega las flores comestibles sobre la preparación.
CANTO DE LA TIERRA
Ingredientes:
- 90 ml de infusión de jamaica con piña (té de jamaica frío, endulzado con jugo de piña)
- 150 ml de mezcal joven
- 120 gramos de piña enlatada (hecha puré).
- 50 ml de jarabe de piña (del mismo de donde se tomó la piña)
- 2 g de sal ahumada
- 2 g lecitina de soya en polvo (emulsionante natural)
- 200 ml de agua purificada o mineral
- 100 g de flores de jamaica secas
- 100 g de sal refinada
- 40 g de azúcar
- 10g de chile seco
- Para decorar: flores comestibles, rama de menta y frutos rojos.
Preparación de la espuma:
Licúa el puré con el jarabe de piña, mezcal, sal ahumada y agua hasta lograr una mezcla homogénea, después agrega la lecitina y vuelve a licuar para integrar todo por completo y pasa la preparación por un colador fino para eliminar fibras.
Carga un sifón de 500 ml con un cartucho de N2O, agita enérgicamente y refrigéralo al menos 1 hora antes de comenzar.
Preparación de la escarcha:
Tuesta ligeramente las flores de jamaica y el chile seco en un sartén a fuego bajo para que los sabores se intensifiquen. Cuando se hayan enfriado, muele en un procesador de alimentos con la sal y el azúcar hasta que se integren por completo y reserva esta mezcla hasta el momento de usar.
Para servir:
El primer paso es escarchar un vaso (previamente enfriado) con la sal preparada (mezcla de jamaica, chile seco, sal y azúcar), vierte la infusión de jamaica con piña y, por último, cuidadosamente agrega la espuma de mezcal con apoyo del sifón.