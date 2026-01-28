Sé el mejor anfitrión: 3 cócteles para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión

SUSURRO DE MAREA

Ingredientes:

1 onza de tequila

1 onza de ron de coco

1 onza de jugo de toronja fresco

1 onza de jarabe de coco

4 gotas de bitter de jamaica

Flores comestibles

Preparación:

En un vaso mezclador agrega todos los ingredientes y agita a intensidad alta, el momento de parar es cuando notes una ligera espuma en la preparación.

Cuela la preparación en una copa de coctel -previamente enfriada- y termina con unas gotas de bitter de jamaica, para decorar, agrega las flores comestibles sobre la preparación.

Susurro de marea. (Foto: Cortesía )

CANTO DE LA TIERRA

Ingredientes:

90 ml de infusión de jamaica con piña (té de jamaica frío, endulzado con jugo de piña)

150 ml de mezcal joven

120 gramos de piña enlatada (hecha puré).

50 ml de jarabe de piña (del mismo de donde se tomó la piña)

2 g de sal ahumada

2 g lecitina de soya en polvo (emulsionante natural)

200 ml de agua purificada o mineral

100 g de flores de jamaica secas

100 g de sal refinada

40 g de azúcar

10g de chile seco

Para decorar: flores comestibles, rama de menta y frutos rojos.

Canto de la Tierra. (Foto: Cortesía )

Preparación de la espuma:

Licúa el puré con el jarabe de piña, mezcal, sal ahumada y agua hasta lograr una mezcla homogénea, después agrega la lecitina y vuelve a licuar para integrar todo por completo y pasa la preparación por un colador fino para eliminar fibras.

Carga un sifón de 500 ml con un cartucho de N2O, agita enérgicamente y refrigéralo al menos 1 hora antes de comenzar.

Preparación de la escarcha:

Tuesta ligeramente las flores de jamaica y el chile seco en un sartén a fuego bajo para que los sabores se intensifiquen. Cuando se hayan enfriado, muele en un procesador de alimentos con la sal y el azúcar hasta que se integren por completo y reserva esta mezcla hasta el momento de usar.

Para servir:

El primer paso es escarchar un vaso (previamente enfriado) con la sal preparada (mezcla de jamaica, chile seco, sal y azúcar), vierte la infusión de jamaica con piña y, por último, cuidadosamente agrega la espuma de mezcal con apoyo del sifón.