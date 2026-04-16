Los 6 vinos perfectos para regalar (y quedar como un experto sin serlo)

De hecho, uno de los errores comunes es creer que se necesita gastar una fortuna o ser un conocedor de todas las regiones vitivinícolas que hay en el mundo para elegir una botella de vino con clase y que funciona como comodín elegante en la mesa.

Para demostrarlo, en Life and Style platicamos con la sommelier mexicana Mirell Rivero para conocer su selección de vinos —entre blancos, rosados y tintos—, perfectos para regalar y qué los hace especiales para quedar bien con la otra persona o en una ocasión especial.

6 vinos para regalar y quedar bien

Vinos blancos frescos y versátiles

Sisquella

Mirelle lo describe como un blanco “franco”. Proviene de la Denominación de Origen Costero del Segre, en Cataluña y destaca por su idioma claro sobre su varietal, método de elaboración y terruño.

-Maridaje: comida thai (sus notas frescas y estructura dan equilibrio a especias y toques agridulces).

-Precio estimado: $1,690.00 pesos.

-Dónde comprar: Citi Market y en Importaciones Cantabria

Botani Old Vines Moscatel

Retrata de un vino blanco seco de la variedad Moscatel, elaborado en la D.O. Sierra de Málaga por la bodega Jorge Ordoñez. Está elaborado con vides viejas y es conocido por su perfil aromático, con notas de lichi, frutas con hueso y flores blancas.

-Maridaje: pollo agridulce, sopas frías, risottos.

-Precio estimado: $300.00 pesos.

-Dónde comprar: Actualmente disponible en Amazon