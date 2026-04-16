Regalar una botella de vino no es cualquier cosa: o quedas como el conocedor de las buenas bebidas o como la persona que la compró al azar en el supermercado. Elegir una etiqueta para obsequiar es un verdadero compromiso, pues no solo se trata del nombre del producto, sino también del origen, carácter y personalidad.
Los 6 vinos perfectos para regalar (y quedar como un experto sin serlo)
De hecho, uno de los errores comunes es creer que se necesita gastar una fortuna o ser un conocedor de todas las regiones vitivinícolas que hay en el mundo para elegir una botella de vino con clase y que funciona como comodín elegante en la mesa.
Para demostrarlo, en Life and Style platicamos con la sommelier mexicana Mirell Rivero para conocer su selección de vinos —entre blancos, rosados y tintos—, perfectos para regalar y qué los hace especiales para quedar bien con la otra persona o en una ocasión especial.
6 vinos para regalar y quedar bien
Vinos blancos frescos y versátiles
Sisquella
Mirelle lo describe como un blanco “franco”. Proviene de la Denominación de Origen Costero del Segre, en Cataluña y destaca por su idioma claro sobre su varietal, método de elaboración y terruño.
-Maridaje: comida thai (sus notas frescas y estructura dan equilibrio a especias y toques agridulces).
-Precio estimado: $1,690.00 pesos.
-Dónde comprar: Citi Market y en Importaciones Cantabria
Botani Old Vines Moscatel
Retrata de un vino blanco seco de la variedad Moscatel, elaborado en la D.O. Sierra de Málaga por la bodega Jorge Ordoñez. Está elaborado con vides viejas y es conocido por su perfil aromático, con notas de lichi, frutas con hueso y flores blancas.
-Maridaje: pollo agridulce, sopas frías, risottos.
-Precio estimado: $300.00 pesos.
-Dónde comprar: Actualmente disponible en Amazon
Vinos rosados ligeros y elegantes
La Piu Belle Rosé
Este vino de las bodegas VIK captura la energía de las vides. En boca ofrece sensación de frutas maduras frescas como durazno y un toque de naranja que al mismo tiempo juegan con el maracuyá.
-Maridaje: mariscos y pescados gourmet como langosta o tostadas con salmón ahumado
-Precio estimado: $809.00 pesos.
-Dónde comprar: Actualmente disponible en El Palacio de Hierro
Espíritus Rosé
Un vino muy popular de la bodega mexicana Espíritus Enológicos que ha ganado diversos premios a nivel internacional. Es elaborado 100% con uva Petit Verdot mediante la técnica de prensado directo.
-Maridaje: ideal para maridar en temporada con chiles en nogada.
-Precio estimado: $910.29 pesos.
-Dónde comprar: Actualmente disponible en Liverpool
Vinos tintos que nunca fallan
Antídoto
Su nombre es por una razón: todos necesitamos “un antídoto para vivir feliz”. Este vino de la bodega Casa Abascal, de la región de Ribera del Duero, en boca es equilibrado, fresco y sedoso.
-Maridaje: tacos de bistec, carne a la brasa, cordero y jamón ibérico
-Precio estimado: $779.00 pesos.
-Dónde comprar: Actualmente disponible en Costco
Therra Podernuovo
Un tinto de la Toscana, Italia, de la bodega de vinos Podernuovo a Palazzone, propiedad de la marca de lujo Bvlgari. Es elaborado con una mezcla de uvas Montepulciano, Sangiovese, Cabernet Sauvignon y Merlot.
-Maridaje: pizzas, pastas con salsas contundentes, carnes rojas, quesos curados.
-Precio estimado: $516.00 pesos.
-Dónde comprar: Actualmente disponible en Importaciones Cantabria