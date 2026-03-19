Con los ingredientes correctos, buena actitud y la guía del bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ), puedes convertir tu cocina en un espacio que te inspire a crear los drinks más delicosos y frescos de la temporada. Acá te compartimos el paso a paso:

CÓCTELES

"Hibiscus Spritz"

Un spritz floral y refrescante que combina muy bien con tardes cálidas.

Ingredientes

➢45 ml Gin

➢40 ml Té de Jamaica (frío)

➢15 ml Miel de agave

➢15 ml Jugo de limón

➢Prosecco

➢Hielo

Preparación:

En una coctelera agrega: el gin, el té de jamaica, la miel de agave, el jugo de limón y hielo.Agita vigorosamente, sirve en una copa con hielo nuevo y completa con prosecco.

"Cucumber Vodka Cooler"

Ligero, herbal y extremadamente refrescante.

Ingredientes:

➢ 45 ml Vodka

➢ 5 rodajas de pepino

➢ 15 ml jugo de limón

➢ 15 ml jarabe natural

➢ agua mineral

➢ hielo

Preparación:

Machaca ligeramente el pepino en una coctelera. Agrega el vodka, el jugo de limón, el jarabe natural y hielo.Agita suavemente y sirve en un vaso alto con hielo nuevo y completa con agua mineral.

"Pineapple Mezcal Highball"

Una bebida tropical con el carácter ahumado del mezcal.

Ingredientes

➢ 45 ml mezcal

➢ 60 ml jugo de piña natural

➢ 15 ml jugo de limón

➢ 15 ml miel de agave

➢ agua mineral

➢ hielo

Preparación:

Agrega el mezcal, el jugo de piña, la miel de agave y el limón en un vaso alto con hielo. Mezcla ligeramente y completa con agua mineral.