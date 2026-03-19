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Viajes y Gourmet

Los drinks más ricos (y fáciles) que puedes preparar en casa esta temporada

Dale la bienvenida al calor con cócteles y mocktails refrescantes preparados por ti mismo y guiado por un experto en el tema, quien nos comparte sus mejores recetas.
jue 19 marzo 2026 08:30 AM
Los cocteles y mocktails más ricos y fáciles de preparar en casa esta primavera
. (iStock/Adaptación: Pamela Jarquín)

Seguramente ya estás padeciendo los cambios de temperatura, y una manera para hacerle frente y relajarnos es cambiar el mood en casa con cócteles o mocktails refrescantes que nos inspire a disfrutar el momento sin importar el día de la semana.

La buena noticia es que no necesitamos ser expertos en el tema ni tener una barra profesional para lograrlo sin morir en el intento, pues un experto en el tema nos guía paso a paso para lograrlo.

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Con los ingredientes correctos, buena actitud y la guía del bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ), puedes convertir tu cocina en un espacio que te inspire a crear los drinks más delicosos y frescos de la temporada. Acá te compartimos el paso a paso:

CÓCTELES

"Hibiscus Spritz"

Un spritz floral y refrescante que combina muy bien con tardes cálidas.

Ingredientes

➢45 ml Gin
➢40 ml Té de Jamaica (frío)
➢15 ml Miel de agave
➢15 ml Jugo de limón
➢Prosecco
➢Hielo

Preparación:

En una coctelera agrega: el gin, el té de jamaica, la miel de agave, el jugo de limón y hielo.Agita vigorosamente, sirve en una copa con hielo nuevo y completa con prosecco.

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"Cucumber Vodka Cooler"

Ligero, herbal y extremadamente refrescante.

Ingredientes:

➢ 45 ml Vodka
➢ 5 rodajas de pepino
➢ 15 ml jugo de limón
➢ 15 ml jarabe natural
➢ agua mineral
➢ hielo

Preparación:

Machaca ligeramente el pepino en una coctelera. Agrega el vodka, el jugo de limón, el jarabe natural y hielo.Agita suavemente y sirve en un vaso alto con hielo nuevo y completa con agua mineral.

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"Pineapple Mezcal Highball"

Una bebida tropical con el carácter ahumado del mezcal.

Ingredientes

➢ 45 ml mezcal
➢ 60 ml jugo de piña natural
➢ 15 ml jugo de limón
➢ 15 ml miel de agave
➢ agua mineral
➢ hielo

Preparación:

Agrega el mezcal, el jugo de piña, la miel de agave y el limón en un vaso alto con hielo. Mezcla ligeramente y completa con agua mineral.

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Mocktail

"Tropical Passion"

Un mocktail brillante, tropical y muy aromático. El maracuyá aporta acidez natural y un color intenso que llama mucho la atención.

Ingredientes

➢ 60 ml pulpa de maracuyá
➢ 40 ml jugo de piña
➢ 10 ml jugo de limón
➢ 10 ml miel de agave
➢ agua mineral o agua tónica
➢ Hielo

Preparación:

En un vaso con hielo agrega la pulpa de maracuyá, el jugo de piña, el jugo de limón y la miel de agave. Mezcla bien y completa con agua mineral o agua tónica.

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"Mocktail de Sandía y Limón"

Muy refrescante y perfecto para días calurosos.

Ingredientes:

➢ 80 ml jugo de sandía natural
➢ 15 ml jugo de limón
➢ 10 ml miel de agave
➢ agua mineral
➢ Chile en polvo
➢ Hielo

Preparación:

Agrega el jugo de sandía, el jugo de limón y la miel de agave en un vaso largo con hielo el cual escarchamos. Mezcla suavemente y completa con agua mineral.

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Drinks y Mixología Cocteles

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