Con los ingredientes correctos, buena actitud y la guía del bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ), puedes convertir tu cocina en un espacio que te inspire a crear los drinks más delicosos y frescos de la temporada. Acá te compartimos el paso a paso:
CÓCTELES
"Hibiscus Spritz"
Un spritz floral y refrescante que combina muy bien con tardes cálidas.
Ingredientes
➢45 ml Gin
➢40 ml Té de Jamaica (frío)
➢15 ml Miel de agave
➢15 ml Jugo de limón
➢Prosecco
➢Hielo
Preparación:
En una coctelera agrega: el gin, el té de jamaica, la miel de agave, el jugo de limón y hielo.Agita vigorosamente, sirve en una copa con hielo nuevo y completa con prosecco.
"Cucumber Vodka Cooler"
Ligero, herbal y extremadamente refrescante.
Ingredientes:
➢ 45 ml Vodka
➢ 5 rodajas de pepino
➢ 15 ml jugo de limón
➢ 15 ml jarabe natural
➢ agua mineral
➢ hielo
Preparación:
Machaca ligeramente el pepino en una coctelera. Agrega el vodka, el jugo de limón, el jarabe natural y hielo.Agita suavemente y sirve en un vaso alto con hielo nuevo y completa con agua mineral.
"Pineapple Mezcal Highball"
Una bebida tropical con el carácter ahumado del mezcal.
Ingredientes
➢ 45 ml mezcal
➢ 60 ml jugo de piña natural
➢ 15 ml jugo de limón
➢ 15 ml miel de agave
➢ agua mineral
➢ hielo
Preparación:
Agrega el mezcal, el jugo de piña, la miel de agave y el limón en un vaso alto con hielo. Mezcla ligeramente y completa con agua mineral.