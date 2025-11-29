Publicidad

Joe & The Juice llega a la Roma: el nuevo refugio de café, estilo y energía en CDMX

Ya visitamos Joe & The Juice, el café danés que aterrizó en la Roma Norte y promete ser el nuevo hotspot para desayunar, desconectarse o trabajar en CDMX.
sáb 29 noviembre 2025 04:30 PM
Joe & The Juice aterrizó en México y trae un ambicioso plan de expansión. (Foto: Cortesía)

La Roma Norte suma un nuevo lugar para quienes buscan comida ligera, café de calidad y espacios con diseño: Joe & The Juice, el concepto danés —reconocido globalmente por elevar la cultura del coffee break con una mezcla de bienestar, vibra relajada y productos frescos— abrió su primera tienda en México.

Con un día completo de actividades, el equipo global de Dinamarca dio inicio a la presencia de la marca en México.

Este nuevo espacio refleja la estética de la marca: líneas limpias de inspiración escandinava mezcladas con la energía creativa que la Roma Norte respira, creando un ambiente moderno, cálido y bastante funcional.

La primera cafetería de Joe & The Juice en México se ubica en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

El lugar funciona bastante bien para reunirse con amigos, desayunar algo ligero después de una sesión de ejercicio o el spot ideal para instalarse y trabajar algunas horas.

De los famosos jugos de Joe & The Juice, el jugo Pick Me Up (una combinación de maracuyá con un toquecito de jengibre) fue nuestro favorito porque funciona perfecto como el empujón de energía que requieres para iniciar el día y, por supuesto, el sándwich que los puso a la vista del mundo: el famoso Tunacado nos parece el desayuno ligero perfecto, pero con la proteína suficiente después del gym. ¿De las opciones de café? El flat white se convirtió en nuestro favorito del lugar.

Jugos y sándwiches son lo mejor del menú de Joe & The Juice. (Foto: Cortesía)

Pero la marca no se queda únicamente en la colonia Roma y tiene un plan de crecimiento bastante ambicioso: 100 tiendas en México en los próximos 10 años y dos aperturas adicionales antes de que concluya 2025, incluida una en el Centro Comercial Mitikah.

De esta forma, Joe & The Juice busca integrarse a las rutinas de wellness y movimiento de quienes habitamos la Ciudad de México.

JOE & THE JUICE EN CDMX

  • -Dirección: Av. Álvaro Obregón 120, Roma Norte.
  • -Horarios: Lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas.
  • -Instagram: @joeandthejuicemexico

