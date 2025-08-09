Caviar Bar: con la atención precisa para una comida de negocios

“Buscamos ofrecer una experiencia elegante y discreta, ideal para quienes necesitan un ambiente profesional sin perder el toque sofisticado”, explica la chef. El diseño del lugar, con iluminación precisa, acústica cuidada y materiales nobles, como mesas Rimadesio, vajilla Noritake y cristalería italiana, crea el entorno perfecto para conversar sin interrupciones.

Su menú incluye creaciones como coliflor rostizada con pesto de pistache, canelones de short rib o la ya célebre pasta de trufa, seleccionada por Forbes como una de las 50 mejores del mundo. Para maridar, la cava ofrece champañas, etiquetas boutique internacionales y una coctelería de autor. Destaca el martini Alexander, acompañado con una ostra fresca y caviar Petrossian.

Caviar Bar funciona bajo la dirección de la chef Ana Sophia Serrano. (Fotos: @caviaralexander)

Aunque no cuenta con salones privados, The Salon of Alexander es un auditorio disponible para reuniones más formales con todas las amenidades necesarias. Además, el personal ha sido entrenado para ofrecer un servicio ágil y respetuoso, capaz de adaptarse al ritmo de cada mesa. “La atención al detalle es nuestra mayor fortaleza”, resume Serrano y añade: “Entendemos que en una comida de negocios el tiempo es valioso, por eso el servicio es puntual y bien coordinado. Además, cuidamos la música ambiental, la iluminación y la distribución de las mesas para que siempre se pueda conversar sin esfuerzo y con privacidad”.

En Caviar Bar, cada elemento está meticulosamente pensado para que el comensal ejecutivo se enfoque en lo importante: su reunión.