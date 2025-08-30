La despensa del planeta: un paseo por el origen e historia de la pasta

El dato, sin embargo, no borra el hecho de que en China no hubiera pasta. La había, claro; según algunos antropólogos, desde 4,000 años antes de Cristo, aunque no se popularizó su consumo hasta la llegada de la Dinastía Ming, cuando se empezó a utilizar el arroz como base de su elaboración (hasta ese momento y ante la incapacidad de los chinos de dominar el trigo, el cereal utilizado era el mijo).

Fuente: International Pasta Organization / World Instant Noodles Association (Imagen: Life and Style)

Convertida hoy en “un lienzo”, como repite Massimo Botura, su influencia en los últimos siglos no ha dejado de crecer gracias a guerras, invasiones y migraciones, con presencia en muchas de las cartas de los mejores restaurantes del mundo, pero también en la gastronomía popular. Fine dining y comida de domingo al mismo tiempo; símbolo nacional en Italia, Tailandia, China o Japón y gastronomía sin fronteras. Porque, como decía Federico Fellini para explicar el neorrealismo, “la vida es una mezcla de magia y pasta”.

Tipos de pasta más consumidos en el mundo

PASTA DE TRIGO

Se elabora (dependiendo del país y la región) con la sémola del trigo como principal ingrediente, a la que se añade huevo, agua, sal y otros ingredientes. Las guerras imperiales y coloniales y las grandes migraciones han llevado a esta elaboración clásica a la mayor parte de países del mundo

. (Foto: Shutterstock)

ITALIA

Los más consumidos son los spaghetti, seguidos de fettucine, tagliatelle, penne, linguine y pappardelle. La lista, sin embargo, es infinita.



CHINA

Pilar de la comida tradicional china durante milenios. Utilizados para elaborar lo mein (hervidos) y chow mein (salteados).



JAPÓN

Los más famosos son udon, ramen y somen. Dice la leyenda que llegaron a Japón desde China a través de Yokohama.