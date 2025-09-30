Un solo ingrediente, todas sus presentaciones posibles. Desde 2014, Krug lanzó un proyecto gastronómico único: The Single Ingredient. Esta iniciativa resalta ingredientes humildes y los combina con los lanzamientos anuales de la maison, revelando su máximo potencial. Este año, St. Regis Ciudad de México fue el escenario para la exclusiva experiencia de fine dining que, en su edición 2025, celebra a la zanahoria.
Zanahoria y champagne: ‘Krug in the Kitchen’ lo hace posible en CDMX
Este año, además de la experiencia, Krug anunció la llegada del libro Krug in the Kitchen - The Carrot Chapter - “Root for thought”, que a través de la experimentación y creatividad de chefs de todo el mundo, se celebra la versatilidad y capacidad de transformación de un ingrediente tan noble como la zanahoria.
Te recomendamos leer:
No es una afirmación somera: Root for Thought 2025 recopila 146 recetas que los chefs de la Krug Ambassade de 34 países que exploraron todas las formas posibles de preparar zanahoria: desde entrantes hasta postres, este libro revela todos los matices de esta hortaliza.
Y es que a través de todas las formas de preparación que han encontrado los mejores chefs del mundo, se revelan los matices de amargo, afrutado y herbal de la zanahoria, que además puede transformarse en distintas texturas y sabores: horneada, puré, hervida, caramelizada, asada, en jugo, crujiente o cremosa, dulce o salada.
¿Lo más interesante? Cada una de las 146 recetas fue concebida para maridar a la perfección con una copa de Krug Grande Cuvée o Krug Rosé.
Para celebrar esta iniciativa en México, Krug reunió a 12 invitados en la Table Krug del St. Regis Ciudad de México , donde el chef Diego Niño presentó su visión de la zanahoria a través de su platillo estrella: Zanahoria y su jus Single Ingrediente, maridado con Krug Rosé 27ème Édition, Krug Grand Cuvée 169ème Édition, Krug Rosé 28ème Édition y Krug Grand Cuvée 171ème Édition.
Cada uno de los platillos que creamos considera una transmisión energética que se genera a través de la transformación del ingrediente”.
El menú incluyó también jurel ahumado pixie con coco y ajo negro, gyozas de langosta acompañadas de una emulsión de miso blanco, pato con cereza negra y cebolla, además de un plato de pepino con yogur y maracuyá, así como postres Petits Chef Diego.
Por supuesto, esta experiencia está disponible para el público en general.
Inició el 23 de septiembre y se queda hasta el próximo 31 de octubre de 2025 con un precio de 3,950.00 pesos, maridado con una copa de Krug. Para poder ser parte de la experiencia, se requiere confirmar al correo mariana.martinezsalgado@stregis.com o al teléfono 55-5228-1809.