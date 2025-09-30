Este año, además de la experiencia, Krug anunció la llegada del libro Krug in the Kitchen - The Carrot Chapter - “Root for thought”, que a través de la experimentación y creatividad de chefs de todo el mundo, se celebra la versatilidad y capacidad de transformación de un ingrediente tan noble como la zanahoria.

No es una afirmación somera: Root for Thought 2025 recopila 146 recetas que los chefs de la Krug Ambassade de 34 países que exploraron todas las formas posibles de preparar zanahoria: desde entrantes hasta postres, este libro revela todos los matices de esta hortaliza.

Y es que a través de todas las formas de preparación que han encontrado los mejores chefs del mundo, se revelan los matices de amargo, afrutado y herbal de la zanahoria, que además puede transformarse en distintas texturas y sabores: horneada, puré, hervida, caramelizada, asada, en jugo, crujiente o cremosa, dulce o salada.

La experiencia Krug in the Kitchen estará disponible en St. Regis Ciudad de México hasta el 31 de octubre. (Foto: Cortesía)

¿Lo más interesante? Cada una de las 146 recetas fue concebida para maridar a la perfección con una copa de Krug Grande Cuvée o Krug Rosé.

Para celebrar esta iniciativa en México, Krug reunió a 12 invitados en la Table Krug del St. Regis Ciudad de México , donde el chef Diego Niño presentó su visión de la zanahoria a través de su platillo estrella: Zanahoria y su jus Single Ingrediente, maridado con Krug Rosé 27ème Édition, Krug Grand Cuvée 169ème Édition, Krug Rosé 28ème Édition y Krug Grand Cuvée 171ème Édition.

Cada uno de los platillos que creamos considera una transmisión energética que se genera a través de la transformación del ingrediente”. Chef Diego Niño

El menú incluyó también jurel ahumado pixie con coco y ajo negro, gyozas de langosta acompañadas de una emulsión de miso blanco, pato con cereza negra y cebolla, además de un plato de pepino con yogur y maracuyá, así como postres Petits Chef Diego.

Por supuesto, esta experiencia está disponible para el público en general.