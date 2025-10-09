Esta bebida, que tiene su origen en Estados Unidos a inicios de siglo, es una base de espresso y leche con una mezcla de especias que nos recuerdan a los aromas y sabores del otoño: canela, nuez moscada, jengibre y clavo, todas presentes en los postres de calabaza tradicionales de Thanksgiving, y aunque algunas recetas sí incluyen calabaza, no es una regla que contenga este ingrediente a pesar de que su nombre lo indique.

Si quieres planear un tour citadino para probar distintas preparaciones de esta icónica bebida, llegaste al lugar indicado: tenemos una guía con algunas de nuestras opciones favoritas.

Dónde comprar Pumpkin Spice Latte en CDMX

MOMO COFFEE

El Pumpkin Spice Latte de MOMO ya es un clásico de la ciudad. La versión original, que es calientita, suele ser dulce y con el sabor de las especias bien marcado; también tienen el Iced Pumpkin Spice Matcha, que es cremoso, sin café y refrescante.

El Pumpkin Spice Latte de Momo Coffee es un clásico de la CDMX.

* Dirección: sucursales en Roma Norte, Narvarte, Del Valle y Reforma.

* Instagram: @momocoffeemx

KARDELEN CAFÉ DE ARENA

Uno de nuestros favoritos en la ciudad, el lugar es pequeñito y acogedor y de entre sus opciones de postres el Baklava y el Pay de dátil son nuestra recomendación estrella. En cuanto al Pumpkin Spice Latte, lo sirven en tazas enormes y bonitas, es menos dulce que otros y las especias se sienten equilibradas en paladar, además viene decorado con pétalos de cempasúchil, ¿podemos pedir algo más?

Kardelen tiene también velas con aroma a Pumpkin Spice Latte. (Foto: Instagram)

* Dirección: San Antonio 62, Nápoles.

* Instagram: @kardelenmx

ARTEMIGA

Una de las cafeterías más populares, tienen un combo inigualable: el Frappán de Muerto, es decir, frappe y pan de muerto recién horneado, además su menú de temporada incluye el Pumpkin Spice Latte clásico y el Chocolate Pumpkin.

Artemiga también ofrece pan de muerto de temporada. (Foto: Instagram)

* Dirección: Insurgentes Sur 454, Roma Sur; otras sucursales en Roma Norte, Santa Fe, Reforma y Narvarte.

* Instagram: @artemiga_cafe

TŌBOE CAFÉ

Uno de nuestros spots favoritos en Polanco (aunque también tienen otro espacio igual de lindo en Condesa), aquí sí o sí hay que probar el rol de la casa y si eres amante del Pumpkin Spice Latte el suyo tiene un toque de miel que lo diferencia de otros y tienen la versión fría, el Pumpkin Foam, que es menos dulce y tiene unas notas cítricas que lo hacen agradable (y vas a querer pedir otro más).

Toboe Café es un rinconcito perfecto en Polanco. (Foto: Instagram)

* Dirección: Isaac Newton 74, Polanco; Atlixco 147, Condesa.

* Instagram: @toboe_cafe

KIES

Un lugar donde los baristas son amables y alegres, el espacio es agradable y su propuesta de bebidas puede satisfacer hasta a los más exigentes. No es exageración, nos gusta muchísimo este lugar en la Santa María y sus propuestas de temporada son una belleza. Por supuesto, tienen el Pumpkin Spice Latte clásico que se sirve con una decoración divertida; también tienen la Pumpkin Spice Horchata, que es refrescante con un toque muy mexicano; y los imperdibles son su soda de pera con guayaba y el spritz de mandarina.

Kies, en la Santa María La Ribera, tiene distintas opciones de bebidas de temporada. (Foto: Instagram)