Jonatan Gómez Luna: el chef pródigo vuelve a casa

6 claves para entender a ‘Octavia’, el nuevo restaurante del chef Jonatan Gómez Luna

A un par de semanas de la apertura, estas fueron algunas de las impresiones que Jonatan nos compartió acerca de esta nueva aventura capitalina.

LA PROPUESTA DE OCTAVIA

“Octavia es un restaurante de cocina mexicana, que es a la vez moderna y aventurada, y que se apega mucho a mi estilo de cocinar. Nuestra intención es que se vuelva un referente de la buena cocina mexicana en la ciudad. El equipo está integrado por miembros que han trabajado en Le Chique y que conocen lo que ahí se hace, mi filosofía y mi discurso, para poder crear una experiencia que esté al mismo nivel de lo que ahí se ofrece".

LOS MENÚS CREADOS PARA ESTE NUEVO CONCEPTO

“Habrá dos menús distintos. Uno estará disponible durante el lunch y para crearlo nos basamos en los tradicionales menús de comida corrida. El comensal tendrá un par de snacks y después podrá escoger una entrada, un plato fuerte y un postre. El segundo, una evolución de este concepto, será un menú degustación de entre 12 y 14 tiempos que se basa en sabores de todos los rincones del país. Los platillos incorporan algunos elementos de Le Chique adaptados a Octavia y muchos otros han sido creados ex profeso para este nuevo restaurante".

EL DISEÑO DEL ESPACIO

“Tengo una muy buena relación con los propietarios y con el arquitecto. El sitio es super lindo, acogedor, no es demasiado grande y está hecho con mucho gusto. La cocina está muy bien hecha, hay mucha atención a los detalles. Se me dio total libertad por lo que toda la vajilla, toda la cristalería y todo ha sido pensado, detallado y milimétricamente elegido".

LOS PLATILLOS QUE CREE PODRÍAN CONVERTIRSE EN LOS FAVORITOS DE LOS COMENSALES

“Siempre que me preguntan eso respondo que el plato que más me gusta es el que nunca he hecho. Aquí será igual, sin embargo, creamos platos como unas mollejas glaseadas con chichilo y una tetela con pulpo que creo que podrían ser algunos de los favoritos. De cualquier modo, yo confío en que lo que va a gustar más es la experiencia global".

LA SELECCIÓN DE INGREDIENTES Y PROVEEDORES

“En la ciudad de México se pueden encontrar todos los ingredientes y nosotros estamos en una búsqueda constante. Todos los meses estamos explorando y encontrando diferentes cosas, conociendo a distintos proveedores. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con los collares de atún y pronto haremos un plato nuevo con ellos. Yo creo que la creatividad de un cocinero radica en el tamaño de su despensa y nosotros siempre estamos intentando que la nuestra se amplíe cada día más".

LO QUE OCTAVIA APORTARÁ A LA OFERTA CULINARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“La escena gastronómica en la Ciudad de México es tremenda, pero en su mismo tamaño y oferta da espacio a cocineros como yo que siempre hemos estado fuera de ella. Lo que puedo asegurar es que Octavia tiene al frente a un cocinero al que le gusta hacer las cosas bien, que lleva 18 años en la escena gastronómica del país y que nunca, ni yo ni mi equipo, hemos entrado en nuestra zona de confort. La gente que no conocía mi trabajo podrá conocerlo ahora en Octavia, por lo cual se vuelve un escenario y un escaparate importante para mí como cocinero y para mi equipo culinario".