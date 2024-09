Imperdibles: Los hoteles mexicanos que recibieron llave Michelin en 2024

Hoteles con dos llaves Michelin

CABO SAN LUCAS

Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection

Esperanza, Auberge Resorts Collection

Montage Los Cabos

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

YUCATÁN

Chablé.

GUERRERO

Playa Viva (en Juluchuca, cerca de Acapulco).

JALISCO

Las Alamandas (en Costalegre).

CDMX

Casa Polanco.

RIVIERA MAYA

Banyan Tree Mayakoba (en Playa del Carmen).

Etéreo, Auberge Resorts Collection (en Playa del Carmen).

Palmaïa-The House of AïA: All Inclusive Wellness Resort (en Playa del Carmen).

Rosewood Mayakoba (en Playa del Carmen).

Maroma, A Belmond Hotel (en Solidaridad).

Casa Chablé (en Tulum).

NAYARIT

Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection (en Punta de Mita).

Four Seasons Resort Punta Mita (en Punta de Mita).

SAN JOSÉ DEL CABO

Las Ventanas al Paraiso, A Rosewood Resort

One&Only Palmilla Resort

Zadun, A Ritz-Carlton Reserve

GUANAJUATO

Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel (en San Miguel de Allende).

OAXACA

Casa Silencio (en San Pablo Villa de Mitla).

Hoteles en México con una llave Michelin

ACAPULCO:

Banyan Tree Cabo Marqués

QUINTANA ROO

Boca de Agua (en Bacalar).

Casa Hormiga (en Bacalar).

Our Habitas (en Bacalar).

Waldorf Astoria (en Cancún).

Nomade Holbox (en Holbox).

The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya (en Playa del Carmen).

Viceroy Riviera Maya, a Luxury Villa Resort (en Playa del Carmen).

Chablé Maroma (en Punta Maroma).

Be Tulum Beach & Spa Resort (en Tulum).

MILAM (en Tulum).

Wakax Hacienda - Cenote & Boutique Hotel (en Tulum).

BAJA CALIFORNIA SUR

Nobu Hotel Los Cabos (en Cabo San Lucas).

The Cape, a Thompson Hotel (en Cabo San Lucas).

Viceroy Los Cabos (en San José del Cabo).

Hotel San Cristóbal (en Todos Santos).

Paradero Todos Santos – Exclusive Experiences (en Todos Santos).

Villa Santa Cruz (en Todos Santos).

JALISCO

Bungalows & Casitas de las Flores (en Careyes).

BellView Boutique Hotel (en Puerto Vallarta).

Casa Kimberly (en Puerto Vallarta).

Hacienda San Angel (en Puerto Vallarta).

CHIHUAHUA

Central Hotel Boutique.

MORELOS

Anticavilla Hotel (en Cuernavaca).

Las Casas B+B Hotel (en Cuernavaca).

Amomoxtli (en Tepoztlán).

GUANAJUATO

Nueve 25 Hotel Boutique (en Guanajuato capital).

Casa 1810 Hotel Boutique (en San Miguel de Allende).

Casa Hoyos - Hotel Boutique (en San Miguel de Allende).

Hotel Casa Blanca 7 (en San Miguel de Allende).

Hotel Matilda (en San Miguel de Allende).

L'Ôtel - Casa Arca (en San Miguel de Allende).

Maison Mexique (en San Miguel de Allende).

Our Habitas San Miguel (en San Miguel de Allende).

IXTAPA-ZIHUATANEJO

Cala de Mar Resort & Spa (en Ixtapa).

La Casa que Canta (en Zihuatanejo).

YUCATÁN

Decu Downtown (en Mérida).

Hotel CIGNO (en Mérida).

Hotel Sureño (en Mérida).

TreeHouse Boutique Hotel (en Mérida).

CDMX

Brick Hotel

Colima 71 Art Community Hotel

Hacienda Peña Pobre

Hotel San Fernando

Ignacia Guest House

La Valise Mexico City

Nima Local House Hotel

Octavia Casa

Pug Seal Allan Poe

Pug Seal Anatole France

Sofitel Mexico City Reforma

The St. Regis Mexico City

The Wild Oscar

VOLGA

Campos Polanco

OAXACA

Pug Seal Oaxaca (en Oaxaca capital).

Grana B&B (en Oaxaca capital).

Hotel Casa Santo Origen (en Oaxaca capital).

Casona Sforza (en Puerto Escondido).

Hotel Terrestre (en Puerto Escondido).

Zoa Hotel (en Santa María Tonameca).

PUEBLA

Banyan Tree Puebla.

CHIAPAS

Hotel Bo (en San Cristobal de las Casas).