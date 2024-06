¿Qué significa una Estrella Michelin? 4 chefs mexicanos nos responden

Carlos Gaytán

Restaurantes: Tzuco y HA’

Carlos Gaytán, nacido en 1970, es un reconocido chef originario de Huitzuco, Guerrero. Desde muy joven se enamoró de la cocina y tuvo la oportunidad de explorar sabores y perfeccionar recetas tradicionales junto a su madre, Doña Teté. Él fue el primer mexicano en recibir una estrella Michelin.

Su trayectoria profesional inició como lavaplatos y cocinero en un hotel de Chicago, Illinois, pero gracias a su desempeño ascendió rápidamente en la industria y se convirtió en jefe de cocina y chef de banquetes en el Union League Club de Chicago.

¿Cuáles han sido las lecciones más valiosas de tu recorrido profesional?

Las lecciones más valiosas que he tenido son varias. Yo creo que mi carrera ha sido una maravilla, la verdad que no la cambiaría por nada por todo lo que he pasado: cómo empecé, desde sembrar, desde temprana edad, sacrificar animales, comer en el campo, y todas esas cosas. Esos recuerdos, ponerlos en platos, hoy por día, la verdad que son cosas y experiencias muy padrísimas.

También, perder el miedo a hacer las cosas, creo que también es una de las experiencias que puedo decir que me ha llevado a un nivel muy alto. Siempre he querido ser diferente a todo el mundo, siempre he sido muy competitivo en lo que hago, entonces creo que un poquito de todo me ha pasado.

¿Cuáles son tus ingredientes favoritos para experimentar?

Para experimentar tengo mis ingredientes favoritos de la vida: aguacate, chocolate, chiles. Obviamente uso mucho las cremas, quesos y maíz. Para experimentar, no tengo uno en específico, pero sí me gusta ir a mercados y encontrar ingredientes nuevos y frescos con los cuales pueda aprender algo.

¿Cuál es tu primer recuerdo en la cocina o un momento que te marcó en el ámbito gastronómico?

Cuando yo sembraba como a los 10 años de edad, sembraba con mi abuelo en el campo y mi mamá nos llevaba de comer, llevaba un morralito con comida.

Recuerdo que estaba sentado debajo de un árbol, en una piedra, comiendo, no sé si era cansancio o era otra cosa, pero la comida era increíble, era una cosa deliciosa, me acuerdo, tortillas hechas a mano, costillas de puerco, en salsa verde, frijoles, a lo mejor calabacitas cocinadas en crema, no sé, pero esos son como los momentos mágicos que me hacen vivir, que me hacen recordar.

¿Qué representa ser el primer chef mexicano en tener una estrella Michelin dentro y fuera de México?

Para mí es una cosa muy importante, son cosas que creo que Dios tiene marcado porque me dio primero a mí. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios y creo que es un inicio de algo muy grande que está pasando en México.

Es como el principio que la gente empieza a voltear a ver a México y a ver el talento que hay dentro de México y poco a poco va a ir saliendo y sobresaliendo conforme vaya viniendo cada año más y más la guía Michelin. Hay muchas sorpresas, pero ya se ha acostumbrado más o menos a eso, de ver lo maravilloso que es esta guía.

¿Cuál es el impacto que hubo tras el anuncio de este reconocimiento?

La guía Michelin cambió mi vida totalmente. Me puso en el mapa del mundo gastronómico por el mundo y la verdad que me ha ido muy bien. Creo que representar a México en el mundo ha sido algo muy padrísimo.

Hay momentos, recuerdo en aquellos momentos cuando yo era el único que buscaban en Sudáfrica un chef que fuera a hacer televisión, pero que fuera mexicano con la estrella Michelin y solamente había uno, ¿no? Entonces en aquellos momentos fueron mis momentos, porque siendo el primero y el único en aquellos entonces, pues toda la atención la traía yo.

¿De qué manera refrenda este galardón tu compromiso con la industria gastronómica de México?

Mi compromiso más grande, es poder ayudar a los jóvenes a que sean mucho mejores que nosotros. No hay otro. Yo creo que nosotros tenemos que dejar un legado y nuestro legado siempre es ayudar a estos jóvenes, enseñarles cómo nosotros hemos llegado a donde estamos.

Pero también tenemos que enseñarles a estos jóvenes que deben de hacer la tarea. Que el mundo no se acaba de abrir sino que ahí comienza parte de ellos mismos, donde ellos mismos van a, por sí mismos, van a descubrir su propio talento. Entonces nosotros estamos ayudando a llegar a este nivel. Pero qué bonito ponerles tareas difíciles y que se vayan desarrollando como grandes funcionarios que necesitamos en nuestro futuro de la industria.

Restaurantes:

Tzuco



Dirección: 720 N State St, Chicago, Illinois, Estados Unidos.

HA’