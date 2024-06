3 nuevos hoteles en México que te invitan a aventurarte (y descansar)

EXTRA: Staycation en el Bosque de Chapultepec

Si no tienes ganas de tomar carretera o avión, pero definitivamente quieres descansar, un espacio ideal para una staycation en la ciudad es Alexander.

Es parte de The Leading Hotels of the World y está en el segundo piso de la Torre Virreyes, así que estarás en una zona súper conectada a cualquier punto de la ciudad: museos, tiendas o simplemente quedarse a pasar unos días para relajarse.

En total son 26 habitaciones, todas con vistas a la ciudad y al bosque de Chapultepec y con techos altísimos que hacen una diferencia increíble para disfrutar los espacios. Nuestra recomendación es The Ambassador Suite, creada por el arquitecto Daniel Álvarez y con el diseño de interiores a cargo de Ambia Home Styling.

Si te decides por Alexander, te recomendamos ir al Caviar Bar y el spa con cabinas privadas.