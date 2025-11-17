Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Los 7 momentos más memorables del Corona Capital 2025

El festival vibró con tres personalidades distintas a lo largo de un fin de semana histórico. Estos fueron los momentos clave que definieron su pulso.
lun 17 noviembre 2025 05:45 PM
Foto del escenario de Chappell Roan en el CC25
Chappell Roan fue, sin duda, uno de los highlights del Corona Capital 2025. (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

El Corona Capital es un ritual de fin de año, un maratón de tres días donde cada jornada cuenta su propia historia. La edición de 2025 no fue la excepción, con cada día mostrando una personalidad distinta que, en conjunto, pintó un retrato fascinante de la música contemporánea y de su audiencia.

Publicidad

El ruido en redes sociales previo al evento, con debates sobre asistencia, se disipó al cruzar la Puerta 6 del corazón del Autódromo Hermanos Rodríguez: un festival concurrido, activaciones vibrantes y una energía que demostró por qué este evento sigue siendo un pilar cultural.

Te recomendamos:

Cinco bandas de letra pequeña en el Corona Capital 2025 que no puedes perderte
Música

Cinco joyas ocultas del Corona Capital 2025 para no perderse

Los momentos que definieron al Corona Capital 2025

Aquí desglosamos, día por día, algunos de los momentos más intensos del fin de semana.

VIERNES

Un golpe de nostalgia directo al corazón del rock dosmilero. La logística funcionó con una comodidad notable: el clima fue tolerable, la movilidad entre escenarios fluida y los precios se mantuvieron estables al 2024. Fue un día de guitarras, de himnos que marcaron a una generación, con un sonido que en general estuvo a la altura de la celebración.

  • 1. LA POTENCIA IMPLACABLE DE QUEENS OF THE STONE AGE
Foto del escenario Doritos completamente lleno en el Corona Capital 2025
Queens Of The Stone Age en el CC25. (Foto: Cortesía Corona Capital 2025)

Josh Homme y compañía subieron al escenario con la autoridad de una banda en la cima de su poder. Su show fue una lección de rock pesado, preciso e hipnótico. Con un set que no dio tregua, como “In my head”, “My God is the Sun”, “No One Knows”, “Make It With Chu” y “A Song for the Dead” Queens of the Stone Age demostró por qué es una de las agrupaciones más respetadas del género. La energía era densa, casi palpable, y el público respondió con una entrega total.

  • 2. FOO FIGHTERS Y EL ABRAZO FINAL CON “EVERLONG”
Foto de Dave Grohl con guitarra en mano frente al micrófono cantando en una presentación de los Foo Fighters
Dave Grohl mantuvo la energía a tope durante todo el concierto de los Foo Fighters en el CC25. (Foto: Cortesía Corona Capital 2025)

Dave Grohl no conoce el descanso y es uno de los últimos rockstars de era grunge, pues el líder de Foo Fighters corrió, gritó y conectó con cada rincón del escenario Corona y la banda que lo acompaña ofreció un cierre energético para este primer día, pues fue un recorrido por una discografía llena de himnos. El momento cumbre, sin embargo, fue el broche de oro: "Everlong". La canción se convirtió en un abrazo colectivo, un final catártico que encapsuló la emoción de una jornada de rock puro.

Puedes leer:

entrevista arath herce
Música

Entrevista | Arath Herce: El regreso a su música a través del silencio (y el sonido análogo)

Publicidad

SÁBADO

En su segundo día, el festival cambió de piel mostrando su faceta más diversa y contemporánea, donde el pop, el indie y la electrónica convivieron en perfecta armonía.

  • 3. LA NOSTALGIA QUE VOLVIÓ CON VAMPIRE WEEKEND
Foto de la banda Vampire Weekend en el escenario
Vampire Weekend demostró que la nostalgia indie siempre encenderá los escenarios en México. (Foto: Santiago Covarrubias | Cortesía Corona Capital 2025)

Una de las bandas de la vieja escuela nos hizo recordar el por qué estábamos ahí: regresar el tiempo en nuestra mente para revivir la adolescencia mientras cantábamos y disfrutábamos de rolas como "A-Punk" o "Cousins", dos clásicos que, por supuesto, no pasan ni pasarán de moda. El vocalista Ezra Koenig hizo lo suyo: puso a cantar y bailar a todos los asistentes que disfrutaron de ese gran momento en el escenario Doritos, y no solo lo decimos nosotros, lo dice también la vibra de que emanó a lo largo del escenario.

  • 4. CHAPPELL ROAN: UNA PRIMERA VEZ ES-PEC-TA-CU-LAR

No pudo haber mejor cierre de sábado que el increíble espectáculo de Chappell Roan, su primer show en América Latina.

Foto de la cantante Chappell Roan.
La primera vez de Chappelle Roan en México fue todo un éxito. (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

Nos dio todo lo que esperábamos: sus mejores canciones, outfits, una gran escenografía y el mejor público que coreaba y bailaba cada rola como “Pink Pony Club”, “Hot to go!” y “Good look, babe!”. La artista se sorprendió ante la euforia de sus fans, quienes en su mayoría recrearon looks inspirados en ella, algunos con sombreros vaqueros rosas y muchos brillos.

Mira:

helado negro concierto foro indie rocks
Música

Perfil | Helado Negro: Tomar las riendas de la industria no necesita letras grandilocuentes

DOMINGO

Si el viernes fue una celebración del rock, el domingo definió la identidad más profunda y oscura del festival, la basta asistencia confirmó que el público del Corona Capital tiene un perfil claro. Las playeras negras y las chamarras de cuero dominaron el paisaje, en una jornada con una vibra notablemente más densa, oportunidad en la que el festival mostró con claridad hacia dónde apunta su brújula y qué fandom domina su curaduría.

  • 5. EL SÓLIDO Y ESPERADO REGRESO DE TV ON THE RADIO
corona-capital-2025-tv-on-the-radio.jpg
TV On The Radio volvió por fin a México. (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

El regreso de TV on the Radio a México era una deuda pendiente, y la banda la saldó con creces, su presentación fue un despliegue de elegancia y complejidad sonora. Con un show sólido, lleno de capas y con la voz inconfundible de Tunde Adebimpe al frente, el grupo de Brooklyn demostró por qué su música fue tan influyente, fue un show para los conocedores, un recordatorio de que la experimentación y el alma pueden coexistir, dejando un cierre perfecto con la mítica “Staring at the Sun”.

  • 6. LA CATARSIS COLECTIVA DE DEFTONES
corona-capital-2025-deftones.JPG
Chino Moreno trajo uno de los mejores setlist de Deftones al Corona Capital 2025. (Foto: César Vicuña | Cortesía Corona Capital 2025)

Pocos momentos en el fin de semana alcanzaron la catarsis que Deftones provocó, la banda entregó, sin duda, una de las mejores presentaciones de todo el festival. Chino Moreno, con una presencia escénica que hipnotiza, reafirmó el peso emocional que sus canciones tienen para una legión de seguidores, “my mind is a mountain”, “Changes” y “Engine No. 9” gozaron de un sonido impecable y la conexión con el público, total. Moreno hizo que el domingo por la noche, fuera el refugio ruidoso de todos los asistentes.

  • 7. LA EXPERIENCIA TOTAL

La organización general funcionó a niveles altos, con una limpieza y una logística que mantienen al Corona Capital entre los mejores festivales de América Latina, aunque siempre quedan áreas por mejorar que permitan justificar su precio. Todo ocurrió dentro de un doble festejo: los 15 años del festival y, de manera especial, el centenario de Corona, que marcó presencia con activaciones en todo el festival, como la icónica Noria al centro del festival y una cerveza de cortesía -desde su hospitality gratuito- para reforzar el consumo responsable, redondeando una edición que, por la música y por el contexto, terminó por sentirse como una auténtica celebración.

Te recomendamos:

ye mexico
Música

Kanye West volverá a México en un único (e histórico) concierto; esto se sabe

Sin duda es complicado superarse en cada edición, pero el festival logró entregar una experiencia sólida, cuidada y a la altura de un público que espera cada noviembre para vivir uno de los eventos más importantes del país.

¡Nos vemos en 2026!

corona-capital-2025.jpg
¡Nos vemos en 2026, Corona Capital! (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

Publicidad

Tags

festivales de música Corona Capital

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad