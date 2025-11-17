Los 7 momentos más memorables del Corona Capital 2025

SÁBADO

En su segundo día, el festival cambió de piel mostrando su faceta más diversa y contemporánea, donde el pop, el indie y la electrónica convivieron en perfecta armonía.

3. LA NOSTALGIA QUE VOLVIÓ CON VAMPIRE WEEKEND

Vampire Weekend demostró que la nostalgia indie siempre encenderá los escenarios en México. (Foto: Santiago Covarrubias | Cortesía Corona Capital 2025)

Una de las bandas de la vieja escuela nos hizo recordar el por qué estábamos ahí: regresar el tiempo en nuestra mente para revivir la adolescencia mientras cantábamos y disfrutábamos de rolas como "A-Punk" o "Cousins", dos clásicos que, por supuesto, no pasan ni pasarán de moda. El vocalista Ezra Koenig hizo lo suyo: puso a cantar y bailar a todos los asistentes que disfrutaron de ese gran momento en el escenario Doritos, y no solo lo decimos nosotros, lo dice también la vibra de que emanó a lo largo del escenario.

4. CHAPPELL ROAN: UNA PRIMERA VEZ ES-PEC-TA-CU-LAR

No pudo haber mejor cierre de sábado que el increíble espectáculo de Chappell Roan, su primer show en América Latina.

La primera vez de Chappelle Roan en México fue todo un éxito. (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

Nos dio todo lo que esperábamos: sus mejores canciones, outfits, una gran escenografía y el mejor público que coreaba y bailaba cada rola como “Pink Pony Club”, “Hot to go!” y “Good look, babe!”. La artista se sorprendió ante la euforia de sus fans, quienes en su mayoría recrearon looks inspirados en ella, algunos con sombreros vaqueros rosas y muchos brillos.

DOMINGO

Si el viernes fue una celebración del rock, el domingo definió la identidad más profunda y oscura del festival, la basta asistencia confirmó que el público del Corona Capital tiene un perfil claro. Las playeras negras y las chamarras de cuero dominaron el paisaje, en una jornada con una vibra notablemente más densa, oportunidad en la que el festival mostró con claridad hacia dónde apunta su brújula y qué fandom domina su curaduría.

5. EL SÓLIDO Y ESPERADO REGRESO DE TV ON THE RADIO

TV On The Radio volvió por fin a México. (Foto: Liliana Estrada | Cortesía Corona Capital 2025)

El regreso de TV on the Radio a México era una deuda pendiente, y la banda la saldó con creces, su presentación fue un despliegue de elegancia y complejidad sonora. Con un show sólido, lleno de capas y con la voz inconfundible de Tunde Adebimpe al frente, el grupo de Brooklyn demostró por qué su música fue tan influyente, fue un show para los conocedores, un recordatorio de que la experimentación y el alma pueden coexistir, dejando un cierre perfecto con la mítica “Staring at the Sun”.

6. LA CATARSIS COLECTIVA DE DEFTONES

Chino Moreno trajo uno de los mejores setlist de Deftones al Corona Capital 2025. (Foto: César Vicuña | Cortesía Corona Capital 2025)

Pocos momentos en el fin de semana alcanzaron la catarsis que Deftones provocó, la banda entregó, sin duda, una de las mejores presentaciones de todo el festival. Chino Moreno, con una presencia escénica que hipnotiza, reafirmó el peso emocional que sus canciones tienen para una legión de seguidores, “my mind is a mountain”, “Changes” y “Engine No. 9” gozaron de un sonido impecable y la conexión con el público, total. Moreno hizo que el domingo por la noche, fuera el refugio ruidoso de todos los asistentes.

7. LA EXPERIENCIA TOTAL

La organización general funcionó a niveles altos, con una limpieza y una logística que mantienen al Corona Capital entre los mejores festivales de América Latina, aunque siempre quedan áreas por mejorar que permitan justificar su precio. Todo ocurrió dentro de un doble festejo: los 15 años del festival y, de manera especial, el centenario de Corona, que marcó presencia con activaciones en todo el festival, como la icónica Noria al centro del festival y una cerveza de cortesía -desde su hospitality gratuito- para reforzar el consumo responsable, redondeando una edición que, por la música y por el contexto, terminó por sentirse como una auténtica celebración.

Sin duda es complicado superarse en cada edición, pero el festival logró entregar una experiencia sólida, cuidada y a la altura de un público que espera cada noviembre para vivir uno de los eventos más importantes del país.

¡Nos vemos en 2026!