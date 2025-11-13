Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen poner fin a la reventa abusiva de boletos

"Durante demasiado tiempo, algunas plataformas han permitido que revendedores compren entradas al por mayor y luego las revendan a precios exorbitantes", escriben estos artistas, aliados con asociaciones de consumidores y organizaciones del sector del espectáculo en vivo.

Esta práctica comercial "mina la confianza en el sector del espectáculo en vivo y compromete los esfuerzos de artistas y organizadores para hacer que sus eventos sean accesibles", continúan.

Según ellos, establecer un límite a los precios de reventa permitirá "democratizar el acceso del público".

Un estudio de la asociación "Which?" reveló que algunas entradas para el concierto de Oasis de este año en el estadio de Wembley se ofrecieron a precios que podían alcanzar las 4.442 libras (unos 5 mil 850 dólares).

En enero pasado se inició una consulta pública sobre la cuestión, tras las quejas de los fans.

Entre las medidas que ha esbozado el gobierno se encuentran un límite a los precios (entre el 0 y el 30% del inicial) y un control estricto sobre el número de entradas disponibles para los revendedores.

Entre los artistas firmantes se encuentran Radiohead, Sam Fender, Dua Lipa, Coldplay, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, PJ Harvey, New Order y Mark Knopfler.