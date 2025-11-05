Tyler, The Creator y Guns N’Roses: ya tenemos cartel de Tecate Pa’l Norte

Hoy, la organización del festival reveló a los artistas que conforman su cartel, que va desde Tyler, The Creator hasta 31 Minutos y Guns N’Roses. Así que hay música para todos los gustos y todas las edades.

Tecate Pal’ Norte 2025: fechas y dónde es

El festival, que desde sus inicios se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, reunirá a más de 150 artistas durante tres días.

Las fechas del Pa’l Norte son del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026 y los boletos ya están a la venta.

Lineup completo

Sin duda, uno de los highlights de la edición 2026 del Tecate Pa’l Norte es el regreso de Guns N’Roses a México, pues la icónica banda liderada por Axl Rose traerá sus temas clásicos y sí, vale la pena ir a gritar juntos “Welcome to the Jungle”.

Otras bandas que vale la pena destacar del cartel del festival son The Killers –queridísimos en nuestro país–, The Lumineers (que hace poco tuvieron un concierto en CDMX), Zoé (banda liderada por León Larregui que agotó todas las fechas en el Estadio GNP) y el rapero Tyler, The Creator que vale por completo la pena ver en vivo.

A continuación, te compartimos las bandas que conforman el cartel por día:

VIERNES 27 DE MARZO

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze — DJ Set

Royel Otis

Molotov — Acústico

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres — DJ Set

DLD

Cuco — Acústico

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances — DJ Set

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

SÁBADO 28 DE MARZO

Guns N’ Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy on the Drums

El Bogueto

Love of Lesbian — Acústico

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo — Acústico

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoíres

Miky Huidobró

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

DOMINGO 29 DE MARZO