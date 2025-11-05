Publicidad

Música

Tyler, The Creator y Guns N’Roses: ya tenemos cartel de Tecate Pa’l Norte

El festival por fin reveló su cartel completo y sí, entre sus headliners están Tyler, The Creator y Zoé. Esto es lo que debes saber.
mié 05 noviembre 2025 02:35 PM
Tecate Pal’ Norte 2026: ya hay lineup con Tyler, The Creator y 31 Minutos
Tyler, The Creator es uno de los headliners del Tecate Pa'l Norte 2026. Acá te contamos todos los detalles. (Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation)

Uno de los festivales más importantes, grandes y ambiciosos no solo de México, sino del continente, por fin anunció su cartel completo. Sí, hablamos de Tecate Pa’l Norte 2026 que tiene un lineup que incluye a grandes leyendas del rock y grandes bandas y cantantes contemporáneos que la están rompiendo en el mundo entero.

Hoy, la organización del festival reveló a los artistas que conforman su cartel, que va desde Tyler, The Creator hasta 31 Minutos y Guns N’Roses. Así que hay música para todos los gustos y todas las edades.

Tecate Pal’ Norte 2025: fechas y dónde es

El festival, que desde sus inicios se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, reunirá a más de 150 artistas durante tres días.

Las fechas del Pa’l Norte son del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026 y los boletos ya están a la venta.

Lineup completo

Sin duda, uno de los highlights de la edición 2026 del Tecate Pa’l Norte es el regreso de Guns N’Roses a México, pues la icónica banda liderada por Axl Rose traerá sus temas clásicos y sí, vale la pena ir a gritar juntos “Welcome to the Jungle”.

Otras bandas que vale la pena destacar del cartel del festival son The Killers –queridísimos en nuestro país–, The Lumineers (que hace poco tuvieron un concierto en CDMX), Zoé (banda liderada por León Larregui que agotó todas las fechas en el Estadio GNP) y el rapero Tyler, The Creator que vale por completo la pena ver en vivo.

A continuación, te compartimos las bandas que conforman el cartel por día:

VIERNES 27 DE MARZO

  • Tyler, The Creator
  • Interpol
  • Deftones
  • Morat
  • Jackson Wang
  • Myke Towers
  • The Blaze — DJ Set
  • Royel Otis
  • Molotov — Acústico
  • Siddhartha
  • Maldita Vecindad
  • 31 Minutos
  • Channel Tres — DJ Set
  • DLD
  • Cuco — Acústico
  • Mau & Ricky
  • Camilo Séptimo
  • Neil Frances — DJ Set
  • Charles Ans
  • Balu Brigada
  • YSY A
  • Duncan Dhu
  • Lia Kali
  • Guitarricadelafuente
  • Louta
  • Simpson Ahuevo
  • Charly Jordan
  • Pacífica
  • Roz
  • La Santa Cecilia
  • Andrés Obregón
  • La Mosca
  • Coco & Breezy
  • Paloma Morphy
  • Gran Sur
  • Jordy Medina
  • Rubio
  • Niño Viejo
  • Medinna

SÁBADO 28 DE MARZO

  • Guns N’ Roses
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Kygo
  • Grupo Frontera
  • Turnstile
  • Simple Plan
  • Cypress Hill
  • Enjambre
  • The Warning
  • The Martinez Brothers
  • Nothing But Thieves
  • The Whitest Boy Alive
  • Cuco
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Lasso
  • Ovy on the Drums
  • El Bogueto
  • Love of Lesbian — Acústico
  • Paty Cantú
  • Elena Rose
  • Judeline
  • Ahmed Spins
  • Parisi
  • Camilo Séptimo — Acústico
  • Allison
  • Mariana Bo
  • Luck Ra
  • Sickick
  • Peces Raros
  • Bag Raiders
  • Kevis & Maykyy
  • Nasa Histoíres
  • Miky Huidobró
  • Volován
  • La Pegatina
  • Big Sempa
  • Andrea Bejar
  • Kapanga
  • Monte Casino

DOMINGO 29 DE MARZO

  • The Killers
  • Zoé
  • The Lumineers
  • Halsey
  • Djo
  • Omar Courtz
  • Purple Disco Machine
  • Panteón Rococó
  • Molotov
  • Siddhartha — Acústico
  • Aitana
  • Moenia
  • Gryffin
  • Rusowsky
  • Los Claxons
  • Love of Lesbian
  • C-Kan
  • Kikuo
  • Daniela Spalla
  • La Gusana Ciega
  • Midnight Generation
  • Elefante
  • Lilly Palmer
  • Yami Safdie
  • El Haragán y Cía
  • Marky Ramone
  • Reyno
  • 3BallMTY
  • Austin Millz
  • Silvestre y La Naranja
  • Karlo
  • Kchiporros
  • Mario Santander
  • Nash
  • Los Blenders
  • Luisa Almaguer
  • Jaze
  • El Rique
