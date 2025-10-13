Vive Latino 2026: cartel completo, fechas, preventa y todo lo que se sabe

De la mano de Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Moby y muchos artistas más, la vigésimo sexta edición del festival pondrá los asistentes a cantar a todo pulmón, pues para este año el cartel esta lleno de sorpresas.

Cartel completo

Además de los artistas que ya te contamos arriba, también ofrecerán shows The Mars Volta, Rich Mafia, Moenia, Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Los amigos invisibles, Juanes, Fobia, entre otros.

Fechas

Serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas que representan nuestro día a día pisarán los escenarios. La cita será durante los días 14 y 15 de marzo, así que anota las fechas porque aunque faltan varios meses, a continuación te contaremos cuándo es la preventa de los boletos.

Preventa

La preventa será para clientes Banamex el próximo 17 de octubre a partir de las 14:00 horas tiempo centro de México.

La venta general será al día siguiente a partir de las 14:00 horas tiempo centro de México.