Y después de 18 años… Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

Tanto Álvaro Fuentes como Haritz Garde y Xabi San Martín continuarán en la banda, mientras que el guitarrista Pablo Benegas no se unirá por compromisos familiares.

Tras 11 años de trayectoria como banda, fue el 19 de noviembre de 2007 que Amaia Montero salió de La Oreja de Van Gogh e inició su carrera como solista, obligando a sus compañeros a buscar un reemplazo y continuar su trabajo musical.

Ahora, a través de un video en redes sociales, la agrupación confirmó que Montero se reunió con ellos.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, dice el comunicado.

También aclararon que llevan más de un año reunidos en San Sebastián, “nuestro escondite del mundo”, escribiendo nuevas canciones y revisitando los temas que tan famosos los hicieron en el mundo a inicios de los 2000.

Si bien no han aclarado si pronto lanzarán un nuevo álbum, sí adelantaron que pronto sus fans tendrán más noticias de la banda.