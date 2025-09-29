Las sesiones de Cercle llegan a México; Tame Impala es su primer invitado

La locación todavía es secreta, pero ya se puede hacer un pre registro para intentar asistir el próximo 10 de octubre.





Tame Impala en CDMX… ¿gratis?

Sí, la presentación del australiano Kevin Parker como DJ Set con su proyecto Tame Impala será el próximo 10 de octubre y totalmente gratuita, sin embargo la capacidad es sumamente limitada.

Cercle ya abrió la página de pre registro para una posibilidad de obtener un espacio. “Show gratuito, las bebidas van por nuestra cuenta… pero la capacidad es muy limitada”.

Además, la locación (que será en un lugar cercano a CDMX ) sigue siendo secreta y solo se revelará a quienes hayan obtenido un pase en los días más próximos al concierto.

El miércoles 1 de octubre a las 10:00 horas se enviará un correo a todas las personas que hayan enviado la solicitud con un link para hacer el registro formal y saber si alcanzaron un espacio. “El acceso está garantizado en una base de ‘primero que llegue, primero que entra’”, explica la plataforma.

Es importante aclarar que el haber enviado una solicitud no garantiza el lugar.

Este no es el primer evento que Cercle realiza en CDMX, pero sí es la primera vez que trae a la ciudad una de sus famosas sesiones de electrónica. En abril ofrecieron Cercle Odyssey, una serie de conciertos de electrónica en Expo Santa Fe que durante cinco noches combinó música, arte y tecnología.