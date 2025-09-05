Hallan el proyecto secreto en el que David Bowie trabajaba antes de morir

La BBC informó que el músico británico se encontraba en pleno proceso creativo para escribir The Spectator, una obra que era desconocida incluso para sus colaboradores más cercanos y que recientemente fue descubierta entre sus documentos de trabajo de su oficina en Nueva York.

Este y otros miles de archivos y piezas que pertenecieron a Bowie fueron adquiridas por el Museo Victoria and Albert que en un par de semanas abrirá el Centro David Bowie dentro del V&A Est Storehouse, la nueva sede del museo que se ubica al este de Londres.

‘The Spectator’, el último proyecto secreto de David Bowie

Según la BBC, la trama y el contexto histórico del proyecto se esbozan en decenas de post-its pegados en paredes de su despacho en Nueva York que permanecía cerrado con llave desde que murió el 10 de enero de 2016.

Todo indica que David Bowie estaba fascinado por los criminales que operaban en Londres a inicios del siglo XVIII, entre los que destacan una banda llamada The Mohocks. Además, en las notas también se mencionan disturbios que sacudieron Londres en 1780 y al periódico The Spectator, que se publicó entre 1711 y 1712 y que describía las costumbres de la sociedad londinense.

David Bowie y la diseñadora Angie Bowie, su primera esposa, en julio de 1973. (Foto: Express/Getty Images)

El fondo de archivos de Bowie que adquirió el V&A Museum es de más de 90,000 objetos, que incluyen trajes, cartas, partituras y fotos del artista.

Una primera selección, escogida por el colaborador de Bowie, Nile Rodgers, y el grupo de rock femenino The Last Dinner Party, será expuesta a partir del 13 de septiembre.

El primero eligió, entre otros, un traje usado por el cantante durante su gira Serious Moonlight tras la salida del álbum Let’s Dance, así como fragmentos de su correspondencia privada.

Todas estas piezas ilustran un "amor por la música que nos formó y salvó nuestras vidas", según Rodgers.

Con información de AFP