Entrevista | Laura Itandehui, la alegría de cantarle a la vida

Hoy la mañana se siente tan clarita que ni las nubes se atreven a cruzar, canta la música en “Si me ven alegre”, la canción que le da título a su segundo álbum de estudio y que relata un momento de la intimidad diaria de una pareja. Sigue con un desde ahora le doy la bienvenida a tu presencia y a mi tranquilidad, y con palabras bonitas (que el diminutivo les da una ternura peculiar) y melodías vivarachas, levantan el ánimo.

Mi música es, hasta cierto punto, bastante autobiográfica. Sí me inspiro en mi vida, sólo que ahora me divertí más componiendo. Laura Itandehui, cantautora mexicana

Pero volver a escribir después de casi cuatro años no fue un proceso sencillo, pero cuando pudo “agarrar vuelo” se volvió en un proceso divertido. “Tuve unos momentos muy catalizadores e inspiradores y ¡pum! Como que me agarró el bicho de nuevo y me pude sentar a componer”, dice en entrevista con Life and Style. “Ahora me divertí más componiendo porque las ideas son como un chicle y tú las puedes estirar y llevar a donde lo quieras llevar”.

Laura Itandehui, una vida marcada por la música

Desde que era pequeñita, a los cuatro años, sus papás la encaminaron en la música y comenzó con el violín.

Lo que en la infancia era una especie de “imposición” de sus papás en la adolescencia se convirtió en la brújula de vida y a los 13, una muy decidida Laura Itandehui adolescente resolvió que quería dedicarse a la música, primero como violinista, luego más grande como cantante de ópera (lo que no resultó luego de que una profesora, sin explicaciones, dijo que “su voz estaba dañada”) y, finalmente el jazz.

Descubrí el mundo del jazz y vi que para cantar jazz no necesitas una técnica operística ni perfecta y me fui por ese carril… y henos aquí. Laura Itandehui, cantautora

“Sí recuerdo el momento que dije: ‘El violín va a ser mi vida’, porque estaba en la computadora -que era la de todos en casa- y me puse a ver videos. Descubrí el concierto de Chaikovski en Re Mayor para violín y me voló la cabeza”.

Y a lo largo de su carrera estos distintos aspectos de su recorrido se han equilibrado: de la rigidez de la música de cámara y orquesta, a la libertad del jazz y la diversión de componer sus propias letras.

“Creo que el balance lo he encontrado sin querer encontrarlo. Creo que, a mí, lo que más me libera es no detenerme a pensar en muchas cosas, en especial el ‘yo estudié esto y lo aprendí así’. Desde muy chica estudié violín y eso me dio una estructura y veía la música desde una perspectiva distinta a la que veo hoy en día, pero justo con el paso de los años, conociendo a gente increíblemente talentosa que no estudió en un conservatorio, que no estudió música de cámara y que hace cosas increíbles en cualquier área de la música, y ver a gente que hace lo mismo habiendo estudiado, haciendo otra música de cámara, y justamente por eso no me detenido a pensarlo: el bagaje siempre va a ser parte de mi universo y mi lenguaje, pero creo que esa es la manera más práctica de llevar esas influencias y formaciones a lo que uno hace”, reflexiona.

Laura Itandehui lanzó en marzo el segundo álbum de su carrera como solista. (Foto: Diego Velázquez | Cortesía de la artista)

¿Y qué diría esa adolescente de 13 años que recién decidió seguir la música a la cantautora de 31 años que tiene su segundo álbum y se presenta en escenarios enormes y chiquitos por todo el país?

La respuesta es tan linda como sus letras: habría algo de incredulidad, pero también un “vamos a ver” con un dejo de desafío, un poco de provocación.

“No estaba en mis planes, pero estaba en mis ilusiones tener un proyecto de este tipo, de escribir canciones”, dice con una sonrisa y la mirada alta, como en ensoñación y reflexión. “Yo sí creo que todos hemos fantaseado en algún momento con estar ahí, en un escenario, y que escribir canciones era algo que me hacía soñar despierta, pero no imaginé que pudiera ser tan claro el poder tomar este camino”, concluye.