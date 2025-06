Nezza, la joven que cantó el himno de EU en español en juego de los Dodgers

La cantante de ascendencia dominicana que vive en L.A. dijo que, para ella, el haber sido contratada para cantar el himno nacional estadounidense en el Dodger Stadium el mismo día en el que miles de personas salieron a las calles a protestar, en parte, por cómo se trata a los migrantes latinos en su país, fue una especie de intervención divina.

Explicó que antes de salir al campo al cantar, pidió permiso para interpretar “The Star Spangled Banner” en español a lo que los organizadores se negaron, respuesta que decepcionó a la joven.



Sin embargo, mientras se preparaba, recordó que los Dodgers tienen un importante número de seguidores latinos. “Pensé ‘¿cómo no voy a hacer esto hoy?’. Miré alrededor y me dije: tengo que hacerlo’ y de verdad creo que Dios entró a mi cuerpo. Sé que mucha gente no es religiosa, pero últimamente he rezado mucho y de verdad sentí que Él estaba ahí conmigo y me dio el valor para hacerlo como cinco segundos antes de comenzar”, dijo en una entrevista para el medio estadounidense Variety .

Al respecto, los Dodgers aseguraron que no habría consecuencias contra la cantante con respecto a su actuación y que “estarán felices de recibirla nuevamente”.

Tras el hecho, Nezza ha recibido cientos de comentarios pidiendo que “sea deportada a México”, a pesar de que ella es ciudadana estadounidense de ascendencia colombiana y dominicana.

Además de cantante, Nezza es bailarina y creadora digital que ha trabajado para artistas como Lady Gaga, Nick Jonas y Zendaya. Su primer sencillo original se llama “Temporary”, aquí puedes escucharlo: