Pitchfork Music Festival se corona como el festival más clavado de la CDMX

Cuarto turno: el gran día cumple las expectativas

Diles Que No Me Maten: la banda chilanga sigue vigente

Con un enfoque plasmado desde el krautrock y desde el corazón de una banda que siempre ha buscado ser diferente, los originarios de la Ciudad de México salieron por ‘todas las canicas’, revisitaron su historia en los casi ocho años que llevan de carrera y dejaron con buen sabor de boca a los asistentes del festival que poco a poco iba abarrotando la sede en el Frontón Bucareli.

Corridor: De Canadá para el mundo

Con música recién estrenada bajo el brazo, los oriundos del país de la hoja de maple llegaron a México con una visible emoción y no pararon de interactuar con el público. Energía, baile y mucha gozadera, el show fue todo un éxito y no hay mucho más que decir, esperamos que esta visita no sea la última visita del grupo al país, tienen gran cabida en muchos carteles de festivales, aunque no podría aventurarme a decir que eso sucederá en 2024.

Descartes a Kant: La líder mexicana más arriesgada desde 2006

10 fechas y disco nuevo, la parada de la banda mexicana era obligatoria, algo que confirmaron con su show parte de la gira After Destruction. Sandrushka Petrova y Ana Cristina Moreno dejan claro que aunque llevan más de 11 años juntas, la química y lo que logran en el escenario es algo que solo ellas tienen. Con una vibra apocalíptica pero con cierto dejo de esperanza hizo que el show de la banda de Guadalajara fue uno de los mejores del día.

Protomartyr: Una cerveza por su primera vez en CDMX

El post-punk tiende a una correlación directa con Rusia, Bielorrusia o muy muy lejano, pero ciertamente no es la única trinchera, ya que Detroit, en Estados Unidos, es la cuna de otro de los actos principales del Pitchfork Music Festival: Protomartyr.

Joey Casey, frontman de la banda, se subió al escenario saludando y con una cerveza en la mano, algo que no cambió durante todo el show, al principio, entre canciones y al final siempre se mostró agradecido por su primera actuación en México.

Su highlight sin duda fue una de sus canciones más conocidas: Pontiac 87’, himno que anunciaba que el final estaba cerca, con dos canciones más por delante, los estadounidenses sellaron una actuación que si bien no fue épica, si saldó la deuda con muchos de sus fans mexicanos.

. (Foto: Alan Páez | Life and Style)

King Krule: Archy, el rey pop que todos aman

La banda de Archy Marshall demostró su intensidad, confirmando por qué ya son headliners en festivales internacionales. Su peculiar combinación de elementos los convierte en un acto hipnotizante, al que el público también se entregó completamente.

Las luces, el mood y la emoción gobernaron el show de principio a fin. Con su peculiar mezcla, King Krule definitivamente te cautiva con un espectáculo que resalta lo mejor de su arte. Los solos brillan más que en el disco, mientras Archy se entrega con gritos y brincos en el escenario.

Una actuación redonda, grande y digna de un cierre de festival.

Un gran festival, que aunque tiene algunos pendientes en cuanto su organización debido a los horarios, se entiende lo complejo que es una organización para 4 días de música, aunque debo remarcar que se nota que la logística no se veía primeriza, solo falta pulir algunos detalles para consolidarse, esperemos que más experiencias así lleguen a nuestro país.