Francisca Valenzuela en su etapa más mexicana: una historia de 20 años de música

LS: Ahora, me gustaría que me contaras un poquito más de tu álbum más reciente Adentro y de tu último sencillo 'Extraño'.

FV: Es un álbum muy confesional sobre una ruptura, es un disco muy catártico, donde las canciones en verdad vinieron como a refugiar, a ayudarme a sanar y pasar por una transformación.

Las escribí súper, súper, súper honestamente, muy crudamente, y así quedaron en el disco, es como muy, yo diría, muy orgánico y muy honesto y 'Extraño', la canción que recién lancé con el video y todo, creo que es una de las canciones más directas y más honestas del álbum, o sea, sin tapujo, realmente muy vulnerable y expuesta, tratando una situación que si bien es muy personal y muy íntima, creo que también de alguna manera es muy universal, lo que quizás le ha pasado a más gente también, ¿no? Entonces este sencillo y el álbum son de ruptura, de sanación, de un quiebre y de lo que pasa después, de lo que uno nota en ese proceso y esa invitación a descubrirse después de una crisis tan importante.

LS: Creo que entiendo. Supongo que es notable el cambio de la lírica entre tus primeros años y esta reciente producción. Pensando en esto, ¿cómo se siente emerger como una artista diferente, como productora y como la 'dueña' de Adentro?

FV: El último álbum, Adentro, lo produje con mi amigo Francisco Victoria.

La producción musical de este trabajo es muy interesante porque ahora tengo una visión muy clara de lo que quería hacer, me siento muy segura en algunos momentos en la parte musical o en la audiovisual, toda la parte de la expresión artística. Me encanta buscar colaboradores que me ayuden a realizar esa visión, con gente en la que confío en sus ideas, en su visión, con aquellos donde me siento vista y escuchada.

Este disco representa cosas muy íntimas y muy importantes para mí, por ello quise que el disco fuese como una foto del momento, que sea muy humano, que no sea pulcro, no quiero que se sienta sobre trabajado.

Entonces, él (Francisco Victoria) es un colaborador que fue ideal para esta etapa, porque como es además muy amigo mío, yo me dejaba deshacer, como que me desmoronaba, me ponía a llorar, era todo un proceso súper íntimo y él estaba ahí para contenerme.

Yo no creo que hubiera sido posible hacer este disco así, con ese nivel de intimidad y resguardo, con una persona que no tuviera esa confianza. Entonces, creo que siempre busco colaboradores en lo musical o en lo audiovisual o en lo artístico que permitan crecer, de los cuales puedo aprender y también realizar la visión y bajarla.

LS: Ya para terminar, cuéntame algo más terrenal, más allá de lo profesional, ¿qué mantiene a Francisca Valenzuela en México?

FV: Mira, yo creo que por una parte México tiene una cualidad que, sé que va a sonar un poco cliché, pero es tan cierta y viniendo de afuera se siente mucho: tiene una cualidad muy mágica.

Y cuando digo mágica me refiero a que hay una apertura en México a lo surreal, a lo místico, a lo artístico, a lo emocional, que es muy fuerte.

Me encanta que la identidad mexicana y la intensidad latinoamericana se viven de verdad, se viven a flor de piel, ¿me explico? Como que en Chile somos más pudorosos y más apagados, nos cuesta conectar con esa parte emocional, nos cuesta sentirnos orgullosos de quienes somos.

Yo siento que en México, si algo me ha enseñado, es que hay que ser orgulloso de quien uno es y la identidad mexicana se vive en todas las esquinas del país, en todas las clases sociales, en todos los espacios, y eso es una cosa muy linda que creo que el resto de Latinoamérica tenemos que aprender de eso.

México me ha dado como ese coraje y esa valentía, tanto desde lo cultural, como desde lo emocional, a decir: "ok, yo soy como soy y puedo ser emocional y expresiva y excéntrica y rara" y antes que nosotros estuvo Frida (Kahlo) y estuvo Chabela (Vargas), y están todas haciendo sus cosas "locas", ¿me entendí?

LS: Claro, es un sentimiento muy especial

FV: México acoge a mucha gente mágica porque tiene ese potencial de abrir los brazos y decir: "aquí es una tierra como de exploración, de diversidad".

Eso lo encuentro como a nivel más filosófico o más espiritual, no sé cómo decirlo, más emocional, ha sido súper súper lindo, es intenso, es muy fuerte y no está demás decir que aquí he conocido gente que me ha cambiado la vida.