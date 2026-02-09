El avance fue una de las sorpresas del partido de la NFL , en el que es tradición que las distribuidoras revelen los primeros vistazos de algunas de sus películas o las grandes marcas lancen elaborados comerciales.

El trailer de ‘Las aventuras de Cliff Booth’, la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’

Esta nueva película se trata de la secuela de Érase una vez en Hollywood, pero sin Leonardo DiCaprio, con Quentin Tarantino como guionista, dirigida por David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y producida por Netflix.

En el primer trailer recién liberado, Elizabeth Debicki, Timothy Olyphant y Yahya Abdul-Mateen II, acompañan a Brad Pitt en la continuación de la historia de Cliff Booth. Y aunque no aparecen en el video, ya están confirmados Carla Gugino, Peter Weller y Scott Caan como parte del reparto.