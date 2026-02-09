El director David Fincher y el actor Brad Pitt son una de las duplas más icónicas del cine y ahora se reencuentran en The Adventures of Cliff Booth, la secuela de Once Upon A Time In Hollywood escrita por Quentin Tarantino y que reveló su primer trailer en pleno Super Bowl 2026.
El regreso de Cliff Booth: la historia que Tarantino dejó abierta revela su primer trailer
El avance fue una de las sorpresas del partido de la NFL , en el que es tradición que las distribuidoras revelen los primeros vistazos de algunas de sus películas o las grandes marcas lancen elaborados comerciales.
Esta nueva película se trata de la secuela de Érase una vez en Hollywood, pero sin Leonardo DiCaprio, con Quentin Tarantino como guionista, dirigida por David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y producida por Netflix.
En el primer trailer recién liberado, Elizabeth Debicki, Timothy Olyphant y Yahya Abdul-Mateen II, acompañan a Brad Pitt en la continuación de la historia de Cliff Booth. Y aunque no aparecen en el video, ya están confirmados Carla Gugino, Peter Weller y Scott Caan como parte del reparto.
¿DE QUÉ SE TRATA LA NUEVA PELÍCULA?
Aún se sabe poco de la historia, pero es seguro que la película seguirá a Cliff, quien parece que dejó de trabajar con Rick Dalton ( DiCaprio ) tras el encuentro con la familia Manson que vimos al final de Érase una vez en Hollywood. Además, aparece un cartel de la película Looking for Mr. Goodbar, protagonizada por Diane Keaton y Richard Gere en 1977, lo que hace suponer que la película se desarrollará en ese ese año.
El avance de la nueva película todavía no está disponible de forma oficial, sin embargo ya fue distribuido por distintos medios especializados, como Entertainment Weekly . Aquí puedes verlo: