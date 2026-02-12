Tras muerte de James Van Der Beek, su familia supera el millón de dólares en donaciones

Después de confirmarse la muerte del actor conocido por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, amigos cercanos a su familia abrieron una campaña de apoyo a través de GoFundMe a nombre de su viuda Kimberly y sus seis hijos, pues enfrentan dificultades financieras.

La razón es porque los costos del tratamiento de cáncer ha dejado a la familia sin recursos. Rápidamente, el apoyo apareció y se vio reflejado en la cuenta de GoFoundMe, en la que ya se rebasó el millón de dólares en donaciones.

“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él”, dice parte del texto en dicha plataforma.