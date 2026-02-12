James Van Der Beek fue un actor muy querido por sus fans y quedó demostrado tras su fallecimiento este miércoles 11 de febrero —debido al cáncer colorrectal que padecía— y por el apoyo que ha recibido su familia hasta el momento.
Tras muerte de James Van Der Beek, su familia supera el millón de dólares en donaciones
Después de confirmarse la muerte del actor conocido por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, amigos cercanos a su familia abrieron una campaña de apoyo a través de GoFundMe a nombre de su viuda Kimberly y sus seis hijos, pues enfrentan dificultades financieras.
La razón es porque los costos del tratamiento de cáncer ha dejado a la familia sin recursos. Rápidamente, el apoyo apareció y se vio reflejado en la cuenta de GoFoundMe, en la que ya se rebasó el millón de dólares en donaciones.
“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él”, dice parte del texto en dicha plataforma.
Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos
“Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera”, continuó.
La meta de recaudación fue limitada a 1.3 millones de dólares y, a menos de un día, consiguió el 91% con más de 22 mil donaciones, entre ellos personas anónimas, figuras públicas y hasta empresas.
Fu en 2024 cuando el actor de 48 años dio a conocer que padecía cáncer de colon, una enfermedad que enfrentó con coraje y decisión y de la que también se dedicó a comunicar sobre prevención y tratamiento.