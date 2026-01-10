‘Avengers: Doomsday’: Todos los personajes confirmados que regresan al MCU

Y es que el cansancio que generan las espectaculares luchas del Universo Cinematográfico de Marvel es real: con al menos 37 producciones en su haber, un hilo conductor al que es difícil de seguir si no se es un fan devoto y una fórmula similar en la trama de las películas, al MCU le urge volver a generar curiosidad e interés.

‘Avengers: Doomsday’: ¿de qué se trata la nueva película de Marvel?

Para entender una de las grandes razones por las que la próxima película del MCU tiene ansiosos a los fans hay que tener clara una cosa: el Doctor Doom será el villano al que los superhéroes deberán enfrentarse.

Y es que no es cualquier enemigo: es un personaje que busca gobernar o destruir las múltiples realidades existentes en los universos, combinando magia y tecnología.

Aunque la trama concreta permanece en estricto secreto, se espera que se explore el multiverso que no solo sumará a los Vengadores, también incluirá a los Cuatro Fantásticos (basta recordar la escena postcréditos de la película) y a los X-Men. Sí, además de los ya conocidos y queridos Avengers tendremos a los mutantes más famosos del cine en una sola película.

Avengers: Doomsday servirá como una antesala para Avengers: Secret Wars.

Los poderosos personajes que se unirán a los Vengadores

En esta ocasión tenemos a un viejo conocido en una nueva capa. Nos referimos específicamente a Robert Downey Jr. quien hace ya varios años se quitó el traje de Iron Man y ahora se transforma en el temible Doctor Doom.

Este fue el primer fichaje anunciado por Marvel, sin embargo ya tenemos una lista de convocados bastante robusta (y por demás emocionante):

Los Cuatro Fantásticos:

- Pedro Pascal como Reed Richards

como Reed Richards - Vanessa Kirby regresa como Susan Storm

regresa como Susan Storm - Joseph Queen interpretando a Johnny Storm

interpretando a Johnny Storm - Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole)

Ellos como los primeros confirmados, pero la ola de superestrellas que aparecerá en la película es enorme. Marvel aprovechó las vacaciones de Navidad para hacer algunos emocionantes anuncios:

Chris Evans regresará a ser un Vengador y vuelve a ponerse el traje del Capitán América . También se confirmó que Chris Hemsworth regresa como Thor y el muy querido Tom Holland será Spider-Man nuevamente (de hecho, este año se estrena una nueva película del Hombre Araña).

Pero una de las grandes sorpresas fue el último anuncio:

Los X-Men se unen a los Avengers:

- Sir Patrick Stewart como Charles Xavier

como Charles Xavier - Sir Ian McKellen regresa interpretando a Magneto

regresa interpretando a Magneto - Channing Tatum vuelve como Gambito

vuelve como Gambito - Rebecca Romijn será Mystique

será Mystique - James Marsden como Cíclope

como Cíclope - Alan Cumming lo veremos nuevamente como Nightcrawler

lo veremos nuevamente como Nightcrawler - Kelsey Grammer como el Dr. Hank McCoy (Bestia)

Los Thunderbolts no faltan:

Además del equipo de inadaptados de los Thunderbolts regresarán:

- Florence Pugh como Viuda Negra

como Viuda Negra - Lewis Pullman será Sentry nuevamente

será Sentry nuevamente - David Harbour como Red Guardian

como Red Guardian - Sebastian Stan interpreta de nuevo a Bucky Barnes

interpreta de nuevo a Bucky Barnes - Olga Kurylenko la veremos otra vez como Taskmaster

la veremos otra vez como Taskmaster - Wyatt Russell como U.S. Agent

Y por último, pero no menos importantes, otros grandes personajes del MCU que estarán en Avengers: Doomsday serán:

- Letitia Wright como Suri

como Suri - Benedict Cumberbatch volverá a ser el Dr. Strange

volverá a ser el Dr. Strange - Tom Hiddleston vuelve como Loki

vuelve como Loki - Mabel Cadena regresa como Namora

regresa como Namora - Paul Rudd será Ant-Man

será Ant-Man - Tenoch Huerta como Namor

Cíclope, de los X-Men, es uno de los personajes confirmados que llegan a Avengers: Doomsday. (Foto: YouTube Marvel)

¿Cómo hará Marvel para integrar a todos estos personajes tan entrañables en una sola película? Todavía no lo sabemos, pero es parte del encanto que promete Avengers: Doomsday.