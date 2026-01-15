La fiebre por Stranger Things está comenzando a ceder y la gran pregunta comienza a inquietar a más de uno: ¿qué ver en Netflix en 2026 después de que su serie más exitosa ya llegó a su fin? Sí, se vale preguntárselo.
Series y películas: 5 estrenos (muy) esperados en Netflix para 2026
Por eso elegimos algunas de las series y películas originales de la plataforma que se estrenarán a lo largo de este año, para que lo anotes en tu calendario. ¿Preparado? Va la lista:
5 esperados estrenos en Netflix para 2026
Algunas de las producciones originales ya tienen fecha de estreno, algunas otras solo sabemos la temporada del año en el que llegarán a la plataforma.
1. ‘AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS’
Serie
- - Fecha de estreno: 15 de enero
- - Elenco principal: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel, Corey Mylchreest y Nabhaan Rizwan
¿De qué se trata? En 1925, en una lujosa fiesta en una mansión rural en Inglaterra, una broma se fue de las manos y las consecuencias se resienten. Por eso, la detective Lady Eileen Bundle Brent debe descifrar los hechos.
2. ‘BRIDGERTON’ TEMPORADA 4
Serie
- - Fecha de estreno: parte 1 - 29 de enero | parte 2 - 26 de febrero
- - Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley).
¿De qué se trata? Esta temporada gira en torno al segundo hijo de la familia, el bohemio Benedict, quien se resiste a sentar cabeza… hasta que una mujer fascinante a la que conoce en un baile de máscaras lo hace cambiar de parecer.
3. ‘ONE PIECE’ TEMPORADA 2
Serie
- - Fecha de estreno: 10 de marzo
- - Elenco principal: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Arata Mackenyu, Lera Abova, Morgan Davies, Taz Skylar, Charithra Chandran.
¿De qué se trata? La épica aventura de piratas regresa a la plataforma y es uno de los estrenos en Netflix más esperados de 2026. En esta segunda parte, Luffy y los piratas Sombrero de Paja van rumbo a la Gran Ruta en busca del mejor tesoro del mundo.
4. ‘PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL’
Película
- - Fecha de estreno: 20 de marzo
- - Elenco principal: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo con Barry Keoghan y Stephen Graham.
¿De qué se trata? En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby rompe su exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más duro de su vida.
5. ‘ORGULLO Y PREJUICIO’
Serie
- - Fecha de estreno: Sin confirmar
- - Elenco principal: Emma Corrin, Olivia Colman, Jack Lowden, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Fiona Shaw, Hopey Parish, Hollie Avery
¿De qué se trata? Una de las novelas más icónicas de Jane Austen llegará a Netflix en una miniserie de seis episodios y promete ser la adaptación más fiel del libro, contando con el guion de Dolly Alderton y la dirección de Euros Lyn.
Otros estrenos en Netflix que vale la pena esperar en 2026
- - Temporada 8: Formula 1: Drive to Survive, estreno en febrero.
- - Temporada 6: Emily in Paris, fecha por confirmar
- - Cien años de soledad, parte 2, fecha por confirmar
- - Película: Enola Holmes 3, estreno en verano
- - Película: Narnia, estreno en diciembre.