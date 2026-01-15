Series y películas: 5 estrenos (muy) esperados en Netflix para 2026

Por eso elegimos algunas de las series y películas originales de la plataforma que se estrenarán a lo largo de este año, para que lo anotes en tu calendario. ¿Preparado? Va la lista:

5 esperados estrenos en Netflix para 2026

Algunas de las producciones originales ya tienen fecha de estreno, algunas otras solo sabemos la temporada del año en el que llegarán a la plataforma.

1. ‘AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS’

- Fecha de estreno: 15 de enero

15 de enero - Elenco principal: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel, Corey Mylchreest y Nabhaan Rizwan

¿De qué se trata? En 1925, en una lujosa fiesta en una mansión rural en Inglaterra, una broma se fue de las manos y las consecuencias se resienten. Por eso, la detective Lady Eileen Bundle Brent debe descifrar los hechos.

2. ‘BRIDGERTON’ TEMPORADA 4

- Fecha de estreno: parte 1 - 29 de enero | parte 2 - 26 de febrero

parte 1 - 29 de enero | parte 2 - 26 de febrero - Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley).

¿De qué se trata? Esta temporada gira en torno al segundo hijo de la familia, el bohemio Benedict, quien se resiste a sentar cabeza… hasta que una mujer fascinante a la que conoce en un baile de máscaras lo hace cambiar de parecer.