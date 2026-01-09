Se trata del Château de La Messardière, un palacio del siglo XIX convertido en hotel de ultra lujo, ubicado en Saint-Tropez, en la icónica Costa Azul francesa.

De acuerdo con información revelada por Variety , parte del rodaje de The White Lotus 4 se realizará en esta propiedad histórica con jardines privados con vistas privilegiadas al Mediterráneo. El castillo forma parte de Airelles Collection, uno de los portafolios hoteleros más exclusivos de Europa, propiedad de Stéphane Courbit, fundador y presidente de Banijay Group, conglomerado detrás de fenómenos globales como Survivor y Peaky Blinders.

Saint-Tropez: el nuevo escenario de la temporada 4 de

The White Lotus

Saint-Tropez funciona perfectamente por su nivel de exclusividad, bastante coherente con el ADN de la serie que siempre muestra suites de lujo, los mejores spas del mundo y restaurantes con una oferta gastronómica única a la que muy pocos tienen acceso. De hecho, un detalle nada mínimo que resume perfecto el espíritu del Château de La Messardière es que el acceso a la playa es únicamente mediante traslados en Rolls-Royce.

La temporada 4 está programada para iniciar su rodaje a finales de abril y extenderse hasta octubre y, como en las temporadas anteriores, Mike White no limitará la narrativa a una sola locación, por lo que veremos distintos puntos del sur de Francia.

Y aunque la trama se mantiene bajo estricta confidencialidad, HBO Max confirmó que la historia volverá a centrarse en un grupo de huéspedes y empleados de hotel a lo largo de una semana, fórmula que ha convertido a The White Lotus en un espejo incómodo del privilegio actual.

Fuentes cercanas a la producción señalan que el Festival de Cine de Cannes podría integrarse a la narrativa.

El elenco de ‘The White Lotus’ 4

El casting de la cuarta temporada The White Lotus ya tiene algunos primeros nombres confirmados, como Alexander Ludwig (Vikings, Earth Abides) y AJ Michalka (The Goldbergs, Super 8).

En la historia de la serie, solo tres actores han aparecido en más de una temporada: Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell y Jon Gries, figuras clave dentro del universo narrativo creado por Mike White.