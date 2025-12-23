El video se estrenó exclusivamente en cines durante la primera semana del estreno de Avatar: Fire and Ashes, por lo que pocos fans habían podido verlo. Sin embargo, el impacto fue tal que la información se filtró rápidamente en redes sociales y distintos usuarios lo grababan con sus celulares.

Chris Evans en el primer trailer de ‘Avengers Doomsday’

El primer avance, que es el primero de al menos cuatro teasers similares, muestra a Steve Rogers a bordo de una motocicleta llegar a una casa en el campo estadounidense y sacar de un baúl el traje de superhéroe que utilizó en la batalla final de Avengers Endgame (2019). Conforme el video avanza, vemos cómo el primer Capitán América de la saga toma a un bebé recién nacido en brazos y sonríe.

El video cierra con una emocionante afirmación: “Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday”, todo con el tema de los Vengadores en versión piano y un insistente tic tac de reloj de fondo.

Mira aquí el teaser de la próxima película de los Vengadores:

‘Avengers: Doomsday’: fecha de estreno y otros detalles sobre la película

Marvel y Disney ya dieron la fecha oficial de estreno de la próxima película de los Vengadores y Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Además de este primer adelanto, Disney planea lanzar cuatro trailers distintos en las primeras semanas de Avatar: Fuego y Cenizas en cartelera, por lo que la película de James Cameron tiene un gancho extra para atraer a fans de Marvel.

De hecho, el segundo teaser también ya se filtró y todo indica que es protagonizado por Thor, personaje que también volverá al MCU en la próxima película. Este clip podría estrenarse la próxima semana de la misma forma en que se lanzó el trailer de Steve Rogers.