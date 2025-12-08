Golden Globes 2026: Conoce la lista de los principales nominados

One Battle After Another lidera la lista con nueve nominaciones que incluyen la categoría de Mejor Película, Director y Guionista. Le sigue Sentimental Value, que obtuvo ocho nombramientos y Hamnet con seis.

En el caso de las categorías de televisión, The White Lotus encabeza las nominaciones con seis categorías; le sigue Adolescence con cinco y Only Murders in the Building y Severance con cuatro cada una.

Fecha de la ceremonia

Ve apartando la fecha porque la ceremonia —que sirve como antesala de los Premios Oscar—, se realizará el domingo 11 de enero de 2026 a partir de las 19:00 horas tiempo centro de México.

Acá la lista de los principales nominados a los Golden Globes 2026

CINE

Mejor Película Dramática

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros. Pictures)

Mejor Película Musical o de Comedia

Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Bugonia (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

Nouvelle Vague (Netflix)

One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Mejor Actor de Drama

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (El agente secreto)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Mejor Actriz de Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Muere mi amor)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (Después de la caza)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Lo siento, cariño)

Mejor Actor Musical o Comedia

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-Hun (No Other Choice)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz Musical o Comedia

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Mejor Director

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Pecadores)

Guillermo Del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi ( Fue solo un accidente )

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Película en idioma no inglés

Un simple accidente (Neon) – Francia

No Other Choice (Neon) – Corea del Sur

El agente secreto (Neon) – Brasil

Valor sentimental (Neon) – Noruega

Sirāt (Neon) – España

La voz de Hind Rajab (Willa) – Túnez

Mejor logro cinematográfico o taquillero

Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures)

F1 (Apple Original Films)

Las guerreras K-pop (Netflix)

Misión imposible: Sentencia final (Paramount Pictures)

Pecadores (Warner Bros. Pictures)

La hora de la desaparición (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor Película Animada

Arco (Neon)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)

Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Kpop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or the Character of Rain (Gkids)

Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

TELEVISIÓN

Mejor Serie Dramática

The Diplomat (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Caballos lentos (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor Actor Dramático

Sterling K. Brown ( Paradise )

Diego Luna ( Andor )

Gary Oldman ( Slow Horses )

Mark Ruffalo ( Task )

Adam Scott ( Severance )

Noah Wyle ( The Pitt )

Mejor Actriz de Drama

Kathy Bates ( Matlock )

Britt Lower ( Severance )

Helen Mirren ( Mobland )

Bella Ramsey ( The Last of Us )

Keri Russell ( The Diplomat )

Rhea Seehorn ( Pluribus )

Mejor Serie Musical o de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX en Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

Mejor Actor musical o de comedia

Adam Brody ( Nadie quiere esto )

Steve Martin ( Only Murders In The Building )

Glen Powell ( Chad Powers )

Seth Rogen ( The Studio )

Martin Short ( Only Murders In The Building )

Jeremy Allen White ( The Bear )

Mejor Actriz musical o de comedia

Kristen Bell ( Nadie quiere esto )

Ayo Edebiri ( The Bear )

Selena Gomez ( Only Murders In The Building )

Natasha Lyonne ( Poker Face )

Jenna Ortega ( Merlina )

Jean Smart ( Hacks )

Mejor Miniserie o Película para televisión

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

La bestia en mí (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Morir por sexo (FX en Hulu)

La novia (Prime Video)

Mejor Actor de Miniserie o Película para televisión

Jacob Elordi ( El estrecho camino hacia el norte profundo )

Paul Giamatti ( Black Mirror )

Stephen Graham ( Adolescence )

Charlie Hunnam ( Monstruos: La historia de Ed Gein )

Jude Law ( Black Rabbit )

Matthew Rhys ( La bestia en mí )

Mejor Actriz de Miniserie o Película para televisión

Claire Danes (La bestia en mí)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying For Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)