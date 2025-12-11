Durante la charla, con voz tranquila y una cadencia apacible en la forma de hablar, el actor relata cómo comenzó su camino espiritual: como una especie de llamado para explorar el budismo tibetano, después de practicar por algún tiempo el budismo zen con maestros japoneses.

Richard Gere y su vínculo espiritual con el Dalai Lama

Fue gracias a un amigo que Richard Gere pudo tener su primera audiencia con el guía espiritual tibetano, pero no fue fácil encontrarse y debió aprender todo sobre la situación política del Tíbet, la invasión y control del territorio del gobierno chino, y la persecución al máximo líder religioso, pero una vez que aprendió, se informó y buscó la manera de acercarse al Dalai Lama , mantuvieron una primera charla honda.

“Él, de una forma muy hábil, usó lo que hago como profesión para comenzar a hablar sobre emociones”, recuerda Gere en entrevista. “¿De dónde vienen las emociones? Rabia, odio, amor, celos, compasión, me refiero a todo, alegría, dicha, y tuvimos una conversación sumamente interesante, basada en la realidad de lo que yo hago como actor: yo fabrico, creo las emociones y quiero que se sientan reales y sean auténticas, pero en realidad estoy conjurando las emociones a través de un proceso físico y mental”.

Lo que su Santidad me estaba conduciendo a entender es que este proceso de tener y experimentar las emociones en nuestra vida cotidiana es lo mismo: conjuramos las emociones. Richard Gere sobre el Dalai Lama

Mantener esta discusión con el Dalai Lama tuvo un impacto inmediato en el actor, para quien la normalidad de su trato y su habilidad “para desmentir algunas de mis proyecciones románticas sobre un hombre santo” fue un clic instantáneo: supo que podría ser su maestro. “Me sentí profundamente agradecido de que él me aceptó”.

EL DALAI LAMA ES UN HUMANO

En el mundo occidental, es común que al Dalai Lama se le observe casi como a un semidiós, sin embargo, como con cualquier humano, para mantener una relación cercana se debe trabajar en construir la confianza y el respeto mutuo y para Richard Gere no fue diferente. De hecho, el activista explica que el hecho de ser aceptado como aprendiz fue apenas el inicio.

Desde el punto de vista del maestro: él tiene que mantenerse concentrado, genuino y hábil en la situación. Toma mucho de su lado tener una relación aprendiz-maestro. Richard Gere

“Desde el lado del maestro, él tuvo que ser vulnerable y responsable porque en el camino espiritual, sea budista o algún otro, hay muchas trampas y puede ser peligroso para tu mente y corazón lo que suceda durante el proceso”, explica en entrevista para Life and Style. “Pueden suceder muchas cosas que no son auténticas. Uno puede hacerse el tonto y pensar que alcanzaste alguna meta espiritual y no lo has logrado en absoluto, entonces tener un guía que te ayude a lo largo de este proceso es muy importante”.

Durante la entrevista con Life and Style, Richard detalla el proceso creativo detrás de ‘Wisdom of Happiness’ y las enseñanzas que recibió del Dalai Lama. (Foto: Cortesía Cinemex)

El mensaje central del documental ‘Wisdom of Happiness’

Tenzin Gyatso es el Dalai Lama actual y el número 14 en la historia del budismo tibetano. Es considerado la reencarnación de un bodhisattva de la compasión, es decir, un ser que ha alcanzado la iluminación, pero decide posponer su entrada al nirvana para ayudar a otros a alcanzar la liberación.

Y precisamente la palabra clave en esto es: compasión. Una práctica que los lamas intentan compartir con el mundo.

En este sentido, Wisdom of Happiness es un documental que explora el mundo más íntimo del Dalai Lama a lo largo de una conversación honesta y transparente en la que el propio Dalai Lama, con delicadeza y enorme ingenio, comparte el complejo camino hacia una vida feliz para inspirar los ánimos de construir una sociedad pacífica, próspera y justa a través de cultivar la compasión incondicional.

¿A través de qué actos diarios se practica la compasión hacia otros y hacia uno mismo? Richard Gere tiene una preciosa respuesta:

“Recuerdo que una vez, unos amigos míos que recientemente habían decidido tener hijos preguntaron a su Santidad qué podrían hacer para traer a un niño al mundo y guiarlo a través de una vida llena de amor y bondad para convertirse a sí mismos en seres bondadosos. Su Santidad respondió: ‘enséñales a amar los insectos. Si puedes amar algo que normalmente pisarías o piensas que es feo, si puedes observar a un insecto y ver lo bello que es, sus diferentes partes, que tienen hermanas y hermanos, ese es el inicio de aceptar a otros seres como tus hermanos y hermanas”.

