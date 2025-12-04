Kate Winslet presenta su primera película como directora (con guión de su hijo)

La historia de Goodbye June está inspirada en la muerte de Sally Anne Bridges, mamá de la actriz y abuela del escritor, y relata el momento en el que una familia de cuatro hijos se prepara para despedirse de June, su madre, quien padece cáncer y es hospitalizada durante la temporada navideña.

La película se estrenará en cines el 12 de diciembre, pero únicamente en Reino Unido, y llegará a Netflix el 24 de diciembre.

‘Goodbye June’, la película que dirigió Kate Winslet

Kate Winslet, quien ganó el Oscar a Mejor actriz en 2008 por su papel en The Reader (Una pasión secreta, en español), dijo que decidió dirigir la película luego de que leyó el guion que su hijo, el también actor Joe Anders, le mostró y la “impresionó enormemente”.

“Cuando estuvo listo para ser enviado a directores, me di cuenta de que no quería dejar pasar la oportunidad”, dijo.

Según Winslet, esta película es “sobre la pérdida, pero también una historia muy hermosa sobre la familia y la vida, sobre el amor, sobre lo que significa ser humano y afrontar juntos emociones difíciles”.

(Kate Winslet) fue fenomenal como directora. Superó todas mis expectativas. Toni Collette

La ahora también directora, asegura que ya había pensado en incursionar en la dirección, pero no sabía cuándo se sentiría lista para hacerlo, tanto de forma técnica como emocionalmente, pero lo encontró “increíblemente gratificante, estimulante, enriquecedor”.

La actriz Helen Mirren interpreta a June, mientras que sus hijos son la propia Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn y Andrea Riseborough. El elenco también incluye al actor Timothy Spall como el marido de June, y a Fisayo Akinade como su enfermero.

MIRA EL TRAILER DE 'GOODBYE JUNE':

Con información de AFP