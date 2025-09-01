Desde entonces, Guillermo del Toro ha querido hacer la película del monstruo creado por el doctor Victor Frankenstein y hoy, a sus 60 años, por fin vio ese sueño nacer y tal y como la Criatura, su filme ¡ESTÁ VIVO!

La ovación en el Festival de Cine de Venecia

Sin duda, uno de los estrenos más esperados de La Mostra era la película del director tapatío, grande en todos los sentidos: desde los 120 millones de dólares que Netflix invirtió en la producción y las expectativas vertidas sobre Del Toro, uno de los cineastas actuales más queridos de México (y el mundo), hasta el elenco con nombres enormes como Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Esperé a que el filme pudiera hacerse en las condiciones justas, tanto artísticas como de dimensión. Guillermo del Toro sobre ‘Frankenstein’

Este fin de semana de su estreno, la sala de cine en el Festival de Cine de Venecia explotó en aplausos. 13 minutos de vitoreos y palmadas de los espectadores y una sonrisa emocionada del director.

“Estoy loco desde que era pequeño”, dijo Del Toro. “Todo lo que he hecho desde Cronos supone una herramienta, una idea que me traería hasta este punto”.

Guillermo del Toro dirige 'Frankenstein', su monstruo favorito desde que era un niño. (Foto: Netflix)

¿Qué dice la crítica de la película de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

No hay muchas divisiones: en general, la crítica alaba el trabajo de Guillermo del Toro, sabiendo que es el trabajo en el que más esfuerzo mental, creativo y emocional ha puesto el director que, ya de por sí, es imaginativo y con una capacidad inventiva y sensibilidad con sello propio.

Los críticos que asistieron a la premier de la película en Venecia coinciden en que hay pasión y emoción y que Jacob Elordi se transforma con tanta fuerza que su interpretación como la Criatura se roba la atención por completo. Sin embargo, también hay muchas observaciones: la película es grandiosa sin dejar de lado ciertas imperfecciones.



De entre quienes describen la película como una obra monstruosamente hermosa están el crítico británico Peter Bradshaw escribió para The Guardian que asegura que la película tiene el estilo visual distintivo del director, “tengo que admitir que el ingenio y el entusiasmo con el que Del Toro logra un cambio narrativo hacia el propio punto de vista de la Criatura, permitiéndole narrar sus propias experiencias después de escapar del laboratorio de Frankenstein: absurdo y, sin embargo, ese cambio es el relámpago que sacude a la película y le da una apariencia de vida”.

Por su parte, Tommaso Koch escribió para El País que Del Toro “aporta muchos sellos personales a su historia favorita”, desde el manejo de los colores y el vestuario hasta la atmósfera y la banda sonora, “y especialmente una mirada tierna, empática, casi una caricia al monstruo, y a cualquiera que se sienta como él. El cuento de miedo se ha llenado de amor”, dice el crítico. Sin embargo, explica, siente que el director volcó “demasiado en su filme” puesto que tiene una duración de dos y media horas y se repiten algunas explosiones y estallidos de ira, “se hubiera agradecido más fe en la imagen, la sutileza. Y en el espectador”.

Jacob Elordi y Oscar Isaac protagonizan la versión de Guillermo del Toro de 'Frankenstein'. (Foto: Netflix)

Por supuesto, se habla maravillosamente de la interpretación que hace Jacob Elordi como la Criatura. Según la crítica Bilge Ebiri, quien escribe para New York Magazine/Vulture , el actor “hace que la Criatura reviva, su creciente curiosidad y dolor se siente fresco, vital, nuevo. Cuales sean las imperfecciones, el director llenó a Frankenstein con todo lo que ama y refleja sus obsesiones. Se siente como el trabajo de un verdadero loco y esa es realmente la única forma en que alguien debería hacer una película de Frankenstein”.

Se siente como el trabajo de un verdadero loco y esa es realmente la única forma en que alguien debería hacer una película de 'Frankenstein'. Bolge Ebiri, crítica de cine/Volture

Aunque la crítica señala ciertas imperfecciones, también alaba la película de Del Toro por su belleza visual y narrativa y su capacidad única de presentar la humanidad del monstruo y de cuestionarnos nuestra propia monstruosidad.