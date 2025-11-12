'El diablo viste a la moda 2' ya tiene tráiler oficial y es todo lo que esperábamos: ¿cuándo se estrena en cines?

Tras casi 20 años de la primera entrega, Meryl Streep (Miranda Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs) reaparecen en sus icónicos personajes para dar continuidad a la increíble historia de moda que marcó a toda una generación.

Recordemos que el rodaje se inició en junio de 2025 y que conforme pasa el tiempo se han dado a conocer más detalles de lo que nos espera en la cinta, pues hace unas semanas, Variety anunció que Lady Gaga tendrá una participación especial en el proyecto.

La historia continúa en las elegantes calles de Nueva York y en las sofisticadas oficinas de la revista “Runway” y reúne al reparto principal original que incluye también a Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel), Tracie Thoms (Lily), Tibor Feldman (Irv), así como al director David Frankel y la guionista Aline Brosh.

Sin embargo, la secuela también le da la bienvenida a una nueva pasarela de personajes interpretados por: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

Stanley Tucci y Meryl Streep volverán a la segunda parte de 'El Diablo viste a la moda'. (Foto: IMDb)

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

Aunque la emoción es cada vez mayor, tendremos que esperar para ver la cinta en la pantalla grande, pues su estreno en cines de Latinoamérica será el 30 de abril de 2026.

Tráiler oficial