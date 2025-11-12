Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

'El diablo viste a la moda 2' ya tiene tráiler oficial y es todo lo que esperábamos

Por fin tenemos el primer vistazo de cómo lucen Miranda Priestly y Andy Sachs en la secuela de la famosa cinta. Mira el tráiler y entérate de otros detalles.
mié 12 noviembre 2025 02:01 PM
'El diablo viste a la moda 2' ya tiene tráiler oficial y es todo lo que esperábamos: ¿cuándo se estrena en cines?
Meryl Streep y Anne Hathaway regresan casi 20 años después para dar continuidad a la icónica historia de moda de la pantalla grande. (20TH CENTURY STUDIOS)

Nos dieron caminata, nos dieron estilo y nos dieron pose… Miranda Priestly y Andy Sachs por fin aparecieron en el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2 y ahora estamos más emocionados que nunca porque es cortito, pero increíble y sin spoilers.

Publicidad

Tras casi 20 años de la primera entrega, Meryl Streep (Miranda Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs) reaparecen en sus icónicos personajes para dar continuidad a la increíble historia de moda que marcó a toda una generación.

Recordemos que el rodaje se inició en junio de 2025 y que conforme pasa el tiempo se han dado a conocer más detalles de lo que nos espera en la cinta, pues hace unas semanas, Variety anunció que Lady Gaga tendrá una participación especial en el proyecto.

Lee más:

Foto de Anne Hathaway y Meryl Streep en la película 'El diablo viste a la moda' cuando la editora Miranda Priestly lanza su abrigo sobre el escritorio de su asistente Andy Sachs.
Cine y TV

¡Sorpresa! Lady Gaga aparecerá en ‘El diablo viste a la moda 2’

La historia continúa en las elegantes calles de Nueva York y en las sofisticadas oficinas de la revista “Runway” y reúne al reparto principal original que incluye también a Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel), Tracie Thoms (Lily), Tibor Feldman (Irv), así como al director David Frankel y la guionista Aline Brosh.

Sin embargo, la secuela también le da la bienvenida a una nueva pasarela de personajes interpretados por: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

el diablo viste a la moda 2
Stanley Tucci y Meryl Streep volverán a la segunda parte de 'El Diablo viste a la moda'. (Foto: IMDb)

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

Aunque la emoción es cada vez mayor, tendremos que esperar para ver la cinta en la pantalla grande, pues su estreno en cines de Latinoamérica será el 30 de abril de 2026.

Tráiler oficial

Publicidad

Tags

El diablo viste a la moda Anne Hathaway Meryl Streep

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad