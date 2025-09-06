Por su parte, la película sobre el genocidio en Gaza, The Voice of Hind Rajab, quedó en segundo lugar de entre las 21 cintas que competían por el preciado premio, entregado por el jurado que encabezó el director Alexander Payne.

‘Father Mother Sister Brother’: la película de “antiacción”

La película es protagonizada por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits, y el director Jarmusch explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas ambientadas en Nueva York, Dublín y París.

El propio director lo llamó un "film de antiacción". De hecho, al recoger el premio, dijo: "gracias por haber apreciado nuestra película tranquila".

El dirctor Jim Jarmusch se llevó el León de Oro de la Mostra de Venecia 2025. (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

En segunda posición, con el León de Plata, quedó la impactante The Voice of Hind Rajab, de la directora francotunecina Kaouther Ben Hania, que, tras haber recibido una ovación de 23 minutos durante su proyección oficial –algo nunca antes visto en la historia del Festival Internacional de Cine de Venecia–, se perfilaba como favorita para el León de Oro.

La película está basada en la historia real de una niña palestina, Hind Rajab, asesinada por el ejército de Israel mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza en enero de 2024. En la cinta se usaron las grabaciones reales de las llamadas en las que Hind Rajab pedía auxilio a un centro de la Media Luna Roja palestina en Ramala, Cisjordania.

"El cine no puede devolverla (a Hind Rajab) ni borrar la atrocidad cometida contra ella, nada puede restaurar lo que se le arrebató, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar a través de las fronteras", declaró la directora al recibir el premio. "Espero que esta película ayude a poner fin a la guerra", agregó.

Grandes producciones como Frankenstein de Netflix, dirigida por Guillermo del Toro y producida por Netflix; Jay Kelly, de Noah Baumbach o el último trabajo de Yorgos Lanthimos, Bugonia, protagonizado por Emma Stone, se fueron con las manos vacías.