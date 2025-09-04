Ya es un hecho: ‘Street Fighter’ pasa de la consola al cine y se estrena en 2026

La película live action de uno de los videojuegos más queridos de todos los tiempos es el inicio de esta asociación que Josh Greenstein, co-director de Paramount Pictures califica como “el inicio perfecto de nuestra colaboración que, creemos, será fuerte y duradera”.

La película de ‘Street Fighter’: reparto y fecha de estreno

La primera película en la que trabajarán ambas empresas es, nada más y nada menos, que Street Fighter, inspirada en el videojuego lanzado en 1987 y que desde entonces ha ido lanzando versiones actualizadas, lo que lo hace uno de los más queridos y duraderos en el mundo.

Legendary coproduce la película con el desarrollador japonés de videojuegos Capcom, mientras que Paramount Pictures será la distribuidora.

El live action de la franquicia reunirá a grandes estrellas, como Jason Momoa, 50 Cent –cuyo nombre real es Curtis Jackson–, Callina Liang, Andrew Koki y Noah Centineo. Inicialmente se planeaba que Sony Pictures hiciera la distribución de este proyecto, sin embargo el trato expiró en 2024 y la película no vio la luz.

Street Fighter es dirigida por Kitao Sakurai y la historia se sitúa en 1993, cuando la misteriosa Chun-Li, interpretada por Callina Liang, busca a los peleadores perfectos para el Torneo World Warrior y recluta a Ryu y Ken Masters, interpretados por Andrew Koji y Noah Centineo, respectivamente.

Callina Liang es la protagonista de la película 'Street Fighter'. (Foto: IG @legendary)

La película tiene fecha de estreno prevista para el 16 de octubre de 2026.

Legendary Entertainment es la productora detrás de películas como Dune, franquicia que permanecerá con Warner Bros., Enola Holmes, Una película de Minecraft, Interstellar, entre otros grandes éxitos de taquilla.

