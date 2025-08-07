Según David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, Gunn escribirá y dirigirá “la próxima entrega de la Superfamilia”.

Y es que con David Corenswet como el Hombre de Acero, James Gunn apenas inició la poderosa transformación que incluye The Batman 2, entre otras películas y series anunciadas desde hace tiempo por la empresa.

El próximo ‘super proyecto’ de James Gunn con DC

Durante la gira promocional de la película, el propio director mencionó en distintas entrevistas que ya se encuentra escribiendo la siguiente entrega de Superman, aunque aclaró que aún está por verse si servirá como secuela.

Fue el propio Zaslav quien despejó dudas alrededor y durante una conferencia financiera registrada por Variety anunció que la próxima película será sobre la Superfamilila y Gunn será quien escriba el guion y la dirija, tal y como hizo con Superman.

Lo que se viene de DC con Jame Gunn al frente

David Zaslav también anunció que The Batman 2 ya tiene fecha de inicio de rodaje y, según el jefe de Warner Bros. Discovery, Matt Reeves y Robert Pattinson volverán a grabar juntos en la primavera del próximo año, calculando que el estreno será en octubre de 2027.

El plan de 10 años de la empresa con James Gunn incluyen etapas con sus productos más fuertes.

Por ejemplo, la segunda temporada de Peacemaker se estrena el 21 de agosto de este año; le seguirá la serie Lanterns, que se estrenará a inicios de 2026; mientras que la película de Supergirl tiene su estreno programado para el 26 de junio de 2026.

Además de estas producciones, también se viene una película del villano Clayface que ya tiene fecha de inicio de rodaje para más adelante este mismo año. De hecho, Gunn dijo a CBS que es un proyecto bastante oscuro.

La temporada 2 de 'Peacemaker', protagonizada por John Cena, se estrenará en septiembre por HBO Max. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Eso sí: en las siguientes producciones tanto directores como guionistas tendrán libertad creativa pues “no hay un estilo corporativo”.

“Los artistas, directores y guionistas (de cada película) le darán su personalidad a cada una. No queremos que la gente se aburra”, dijo Gunn en la misma entrevista con CBS.