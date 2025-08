'Spider-Man: Brand New Day': el nuevo traje de Tom Holland, reparto y todo lo que se sabe

La cuarta entrega del héroe de Marvel-Sony (recordemos que los derechos sobre el resto del MCU los tiene Disney) retomará la historia de Peter Parker en el momento en el que el mundo olvidó que él es Spider-Man , por lo que vuelve a sus orígenes.

Y en lo que se revelan nuevos detalles, vale la pena hacer un recuento de todo lo que se sabe de la próxima película.

‘Spider-Man: Brand New Day’: de qué trata

Después de que en No Way Home el mundo entero olvidó que Peter Parker es el Hombre Araña, el joven debe equilibrar su vida entera: las clases en la universidad, un empleo de medio tiempo que le permita ganar un poco de dinero y, por supuesto, la defensa de Nueva York como un vigilante oculto.

Lejos de amenazas cósmicas, Marvel busca darle a esta película un tono más oscuro, en el que Peter Parker vuelva a estar en contacto con los ciudadanos y se enfrente a villanos más terrenales.

El nuevo traje de Spiderman fue aplaudido por los fans del Hombre Araña por varios detalles que lo hacen un homenaje a la historia del personaje. (Foto: IG @tomholland2013)

Por eso, a pesar de que no se ha confirmado quién será el antagonista de la historia –todo apunta a Escorpión–, sí sabemos que la amenaza no solo significa peligro para la ciudad, también para la estabilidad emocional del Hombre Araña.

Eso sí, ya sabemos quiénes lo ayudarán en algún momento de la historia: Hulk y The Punisher.

El nuevo traje de Tom Holland como Spider-Man

Si eres de las personas que al ver el nuevo traje de Spider-Man pensaste: “no le veo nada distinto”, no estás tan errado pues es casi identidad al que vimos en las últimas escenas de Spider-Man: No Way Home, y en eso precisamente reside el encanto.

Tom Holland publicó algunas fotos de él vistiendo el traje y los fans enloquecieron por una razón sentimental: es un homenaje a la historia del Hombre Araña en el cine y es el más fiel a los cómics que el actor ha usado hasta ahora.

Algunos de los detalles que saltan a la vista son el relieve en el dibujo de telarañas que recubren el traje, dándole una textura en 3D al diseño, como el que usó Tobey Maguire en su propia trilogía; mientras que el emblema de la araña, tanto en el pecho como en la espalda, son muy similares a los del traje de Andrew Garfield.

MIRA AQUÍ EL NUEVO TRAJE DE SPIDER-MAN

Elenco confirmado para ‘Spider-Man: Brand New Day’

Primero lo primero: Destin Daniel Cretton es el director de la nueva entrega del Hombre Araña y ya comenzó grabaciones en Glasgow, Escocia.

Ahora bien, el reparto de la película lo conforman:

Tom Holland , quien retoma el papel de Peter Parker/Spider-Man.

, quien retoma el papel de Peter Parker/Spider-Man. Zendaya , vuelve como MJ.

, vuelve como MJ. Jacob Batalon será Ned Leeds, nuevamente.

Y ahora sí algunos datos interesantes (y nuevos):

Mark Ruffalo aparecerá en su icónico papel de Hulk.

aparecerá en su icónico papel de Hulk. Charlie Cox también estará como Daredevil.

también estará como Daredevil. Jon Bernthal aparecerá en cines por primera vez como The Punisher (recordemos que a sus series les fue bastante bien entre los fans).

aparecerá en cines por primera vez como The Punisher (recordemos que a sus series les fue bastante bien entre los fans). Michael Mando es otro nombre que ha provocado emoción pues retomará su papel como Escorpión.

es otro nombre que ha provocado emoción pues retomará su papel como Escorpión. Liza Colón-Zayas , en un papel aún no confirmado (la recordarás como Tina Marrero en la serie The Bear ).

, en un papel aún no confirmado (la recordarás como Tina Marrero en la serie ). Sadie Sink en otro personaje que aún no se anuncia, pero que todo indica que podría interpretar a Menace (Lily Hollister) o Jean Grey.

¿Cuándo es la fecha de estreno?

Entendemos la emoción, pero para ver Spider-Man: Brand New Day todavía deberemos esperar pues su estreno en cines de todo el mundo está programado para el 31 de julio de 2026, así que nos espera un año completo por delante.