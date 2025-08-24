Entras a Netflix, ya viste varias de las películas y series que tu algoritmo recomienda, quieres algo nuevo y el scroll de más de 18,000 títulos en la plataforma te aburre y después de un rato terminas frustrado y viendo ese confort show que disfrutas, pero que ya repasaste más de tres veces.
Cáncer, Piscis o Virgo: Netflix ahora hará recomendaciones por signo zodiacal
Ahora Netflix está probando una nueva forma de dar recomendaciones: con tu signo zodiacal.
¿Cómo acceder a las recomendaciones de Netflix por signo zodiacal?
Esta es una novedad que la plataforma de streaming apenas comenzó a probar. Desde el 22 de agosto pasado la función está disponible en Estados Unidos, el primer mercado en el que se lanzó la prueba piloto.
Y no es que la astrología sea una forma científica de tomar decisiones diarias, pero sí una forma divertida de descubrir nuevas experiencias o, en este caso, nuevas series y películas.
La función se encuentra en un apartado de Netflix y lo único que hay que hacer es decir cuál signo del zodiaco eres para que aparezca una lista curada de acuerdo al mismo. Cada listado refleja las características más comúnmente asociadas a las 12 constelaciones.
Por ejemplo, Variety compartió algunos de los títulos que se recomiendan:
- Virgos are always hustling (Los Virgo siempre están a tope): Animal Kingdom, Gambito de Dama, Now You See Me.
- Libras play fair in love and war (Los Libra juegan limpio en el amor y la guerra): Peaky Blinders, Ozark, Designated Survivor.
- Scorpions Revel in Mystery (Los Escorpio se deleitan con el misterio): Merlina, Untamed, You.
- Sagittarians bring adventure (Los Sagitarios son aventureros): Lost, The Witcher, Jurassic Park.
- Capricorns activate boss mode (Los Capricornio activan el ‘Modo Jefe’): Suits, Hostage, Dept. Q.
- Aquarians are otherwordly (Los Acuario son de otro mundo): Stranger Things, Resident Alien, Venom: The Last Dance.
- Pisces manifest the dream (Los Piscis manifiestan su sueño): A Star is Born, XO, Kitty, Groundhog Day.
- Aries love chaos and competition (Los Aries aman el caos y la competencia): El Juego del Calamar, Love is Blind, Building the Band.
- Taurus is the life of the party (Los Tauro son el alma de la fiesta): Nonnas, Mamma Mia!, Dazed and Confused.
- Gemini spill the tea (Los Géminis lo cuentan todo): Birdgerton, Shameless, Sex and the City.
- Cancers will cry if they want to (Los Cáncer llorarán si quieren): Gilmore Girls, Ginny & Georgia, Grey’s Anatomy.
- Leos have main character energy (Los Leo tienen energía de personaje principal): Emily in Paris, The Crown, The Age of Innocence.
Algo curioso es que hay un función secundaria relacionada al Mercurio Retrógrado, en el que agrega algunas recomendaciones como Black Mirror, Extant, Maniac, The Lost World: Jurassic Park, entre otras.
Esperemos que pronto llegue la función de recomendaciones por signo del zodiaco a Netflix México, ¿cuáles películas pondrías tú a Cáncer o Piscis?