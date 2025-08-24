Cáncer, Piscis o Virgo: Netflix ahora hará recomendaciones por signo zodiacal

Ahora Netflix está probando una nueva forma de dar recomendaciones: con tu signo zodiacal.

¿Cómo acceder a las recomendaciones de Netflix por signo zodiacal?

Esta es una novedad que la plataforma de streaming apenas comenzó a probar. Desde el 22 de agosto pasado la función está disponible en Estados Unidos, el primer mercado en el que se lanzó la prueba piloto.

Y no es que la astrología sea una forma científica de tomar decisiones diarias, pero sí una forma divertida de descubrir nuevas experiencias o, en este caso, nuevas series y películas.

La función se encuentra en un apartado de Netflix y lo único que hay que hacer es decir cuál signo del zodiaco eres para que aparezca una lista curada de acuerdo al mismo. Cada listado refleja las características más comúnmente asociadas a las 12 constelaciones.

La función está en un apartado distinto. (Foto: Netflix)

Por ejemplo, Variety compartió algunos de los títulos que se recomiendan:

Virgos are always hustling (Los Virgo siempre están a tope): Animal Kingdom, Gambito de Dama, Now You See Me.

(Los Virgo siempre están a tope): Libras play fair in love and war (Los Libra juegan limpio en el amor y la guerra): Peaky Blinders, Ozark, Designated Survivor .

(Los Libra juegan limpio en el amor y la guerra): . Scorpions Revel in Mystery (Los Escorpio se deleitan con el misterio): Merlina, Untamed, You.

(Los Escorpio se deleitan con el misterio): Sagittarians bring adventure (Los Sagitarios son aventureros): Lost, The Witcher, Jurassic Park.

(Los Sagitarios son aventureros): Capricorns activate boss mode (Los Capricornio activan el ‘Modo Jefe’): Suits, Hostage, Dept. Q.

(Los Capricornio activan el ‘Modo Jefe’): Aquarians are otherwordly (Los Acuario son de otro mundo): Stranger Things, Resident Alien, Venom: The Last Dance.

Pisces manifest the dream (Los Piscis manifiestan su sueño): A Star is Born, XO, Kitty, Groundhog Day .

(Los Piscis manifiestan su sueño): . Aries love chaos and competition (Los Aries aman el caos y la competencia): El Juego del Calamar, Love is Blind, Building the Band .

(Los Aries aman el caos y la competencia): . Taurus is the life of the party (Los Tauro son el alma de la fiesta): Nonnas, Mamma Mia!, Dazed and Confused.

(Los Tauro son el alma de la fiesta): Gemini spill the tea (Los Géminis lo cuentan todo): Birdgerton, Shameless, Sex and the City .

(Los Géminis lo cuentan todo): . Cancers will cry if they want to (Los Cáncer llorarán si quieren): Gilmore Girls, Ginny & Georgia, Grey’s Anatomy .

(Los Cáncer llorarán si quieren): . Leos have main character energy (Los Leo tienen energía de personaje principal): Emily in Paris, The Crown, The Age of Innocence.

Algo curioso es que hay un función secundaria relacionada al Mercurio Retrógrado, en el que agrega algunas recomendaciones como Black Mirror, Extant, Maniac, The Lost World: Jurassic Park, entre otras.

Esperemos que pronto llegue la función de recomendaciones por signo del zodiaco a Netflix México, ¿cuáles películas pondrías tú a Cáncer o Piscis?